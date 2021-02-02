مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.. الزمالك يواجه المحلة وإنتر ضد يوفنتوس

تقام اليوم الثلاثاء، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري، والبداية من مواجهة الجونة وضيفه الإنتاج الحربي فيالثانية والنصف ظهرا، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

وفي نفس موعد مباراة الجونة والإنتاج (الثانية والنصف ظهرا)، يتواجه فريقا أسوان وسيراميكا كليوباترا ويذاع اللقاء على قناة "أون تايمسبورتس 2".

ويستضيف غزل المحلة نظيره الزمالك في الخامسة مساء في نفس الجولة ويذاع على قناة "أون تايم سبورتس".

ويحل البنك الأهلي ضيفا على المصري في السابعة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويواجه ولفرهامبتون ضيفه أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز في الثامنة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بيإن سبورتس 1".

وضمن منافسات نفس الجولة، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره ساوثامبتون في العاشرة والربع مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إنسبورتس 1".

ويستضيف جالاتا سراي التركي الذي يلعب له مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار نظيره اسطنبول باشاك شهير ضمن منافسات الجولةالـ23 من الدوري التركي في السادسة مساء.

ويواجه إنتر ميلان نظيره يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا في التاسعة و45 دقيقة مساء.

ويحل إشبيلية ضيفا على ألميريا في العاشرة مساء ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

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