لمزيد من "الماته".. فالنسيا يضم أوليفا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن ضم كريستيان أوليفا قادما من كالياري الإيطالي في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر فالنسيا أن أوليفا سيلعب معارا إلى صفوفه حتى نهاية الموسم، مع وجود بند –غير إلزامي- يسمح للخفافيش بشرائه نهائيا.

أوليفا (24 عاما) لاعب وسط من أوروجواي، بدأ مسيرته في نادي ناسيونال المحلي، وانتقل منه إلى كالياري في 2019.

وخاض أوليفا 25 مباراة مع كالياري، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وأعلن فالنسيا عن الصفقة مستخدما "الماته" وعلم أوروجواي، وهو المشروب الأهم والأكثر انتشارا في أوروجواي والأرجنتين.

ويعد أوليفا ثالث صفقة شتوية لـ فالنسيا، بعد باتريك كوتروني الذي انضم من ولفرهامبتون، وفيرّو القادم من بنفيكا.

ويعد أوليفا اللاعب رقم 13 من أوروجواي الذي يمثّل فالنسيا على مر تاريخه، والثاني في التشكيلة الحالية بعد ماكسي جوميز.