عودة إلى المهد.. خيسي ينضم إلى لاس بالماس

أعلن نادي لاس بالماس الإسباني عن التعاقد مع خيسي رودريجيز في صفقة انتقال حر.

وأشار لاس بالماس إلى أن خيسي ينضم إلى صفوفه مجانا بعد فسخ تعاقده مؤخرا مع باريس سان جيرمان، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

ووُلد خيسي في جزيرة لاس بالماس التابعة لـ جزر الكناري، وسبق له اللعب في لاس بالماس معارا من باريس سان جيرمان لفترة قصيرة في 2017 تحت قيادة كيكي سيتيين وقتها.

Jesé, nuevo jugador de la UD Las Palmas. ➡️ https://t.co/158fsbGDVy pic.twitter.com/GwzRhQTXVZ — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) February 1, 2021

وينافس لاس بالماس حاليا في دوري القسم الثاني الإسباني، ويحتل المركز العاشر برصيد 32 نقطة بعد 23 جولة.

خيسي (27 عاما) تكوّن في أكاديمية ريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول بشكل دائم في 2013، وخاض مع الميرنجي 94 مباراة، سجّل خلالها 18 هدفا وصنع 15، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 2014 و2016.

وانتقل خيسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، لكنه لم يظهر بقميص الفريق الفرنسي العاصمي إلا في 18 مناسبة فقط واكتفى بتسجيل هدفين، وقضى أغلب تلك السنوات في إعارات إلى أندية أخرى.

باريس سان جيرمان أعار خيسي إلى لاس بالماس، ثم ستوك سيتي، ثم ريال بيتيس، ثم سبورتنج لشبونة، قبل أن ينهي عقده نهائيا منذ عدة أسابيع.