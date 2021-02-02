بايرن ميونيخ يعير مدافعه الأمريكي إلى هوفنهايم

أعلن نادي هوفنهايم الألماني عن التعاقد مع كريس ريتشاردز قادما من بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر هوفنهايم أن ريتشاردز سيلعب في صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ريتشاردز (20 عاما) قلب دفاع أمريكي الجنسية يلعب في بايرن ميونيخ منذ 2018.

Welcome, @eastmamba 👋 Just before the close of the current transfer window, #TSG Hoffenheim have signed Chris #Richards to cover the injury-ravaged defence. The 21-year-old central defender arrives in Kraichgau on loan until the end of the season from @FCBayernUS. pic.twitter.com/Zjmv9Njiy1 — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) February 1, 2021

وخاض ريتشاردز 8 مباريات بقميص الفريق الأول لـ بايرن ميونيخ، من ضمنها 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ريتشارد مسيرته في نادي دالاس الأمريكي قبل أن ينتقل إلى الملاعب الألمانية.

ويمتلك ريتشاردز مباراة وحيدة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كانت ودية أمام بنما.

ويعد ريتشاردز ثاني صفقات هوفنهايم الشتوية بعد الفرنسي جورجينيو روتر المنتقل من ستاد رين.