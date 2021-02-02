بايرن ميونيخ يعير مدافعه الأمريكي إلى هوفنهايم

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 01:20

كتب : FilGoal

كريس ريتشاردز - هوفنهايم

أعلن نادي هوفنهايم الألماني عن التعاقد مع كريس ريتشاردز قادما من بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر هوفنهايم أن ريتشاردز سيلعب في صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ريتشاردز (20 عاما) قلب دفاع أمريكي الجنسية يلعب في بايرن ميونيخ منذ 2018.

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وخاض ريتشاردز 8 مباريات بقميص الفريق الأول لـ بايرن ميونيخ، من ضمنها 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ريتشارد مسيرته في نادي دالاس الأمريكي قبل أن ينتقل إلى الملاعب الألمانية.

ويمتلك ريتشاردز مباراة وحيدة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كانت ودية أمام بنما.

ويعد ريتشاردز ثاني صفقات هوفنهايم الشتوية بعد الفرنسي جورجينيو روتر المنتقل من ستاد رين.

بايرن ميونيخ هوفنهايم كريس ريتشاردزو
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