اكتملت المعادلة.. موستافي يغادر أرسنال وينضم إلى شالكه

أعلن نادي شالكه الألماني عن التعاقد مع شكودران موستافي قادما من أرسنال الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية.

وانفصال موستافي عن أرسنال وفقا لبيان نشره النادي اللندني، وانضم إلى شالكه بعقد حتى نهاية الموسم.

وتمت الصفقة بالتزامن مع انتقال أوزان كاباك من شالكه إلى ليفربول، ليتم تعويضه فورا بـ موستافي في صفوف الأزرق الملكي.

وصرّح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال: "موستافي كان لاعبا محوريا بالنسبة لنا لفترة طويلة، وقد لعب دورا مهما في موسمي الأول كمدرب".

وتابع عبر الموقع الرسمي لناديه: "أريد أن أشكره على احترافيته وجاهزيته الدائمة".

وأتم: "الجميع في أرسنال يتمنى الأفضل لـ موستافي مع شالكه".

Thank you and good luck, @MustafiOfficial 👊 — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2021

موستافي (28 عاما) انضم إلى أرسنال في صيف 2016 قادما من فالنسيا مقابل 41 مليون يورو.

وخاض موستافي 151 مباراة بقميص أرسنال، سجّل خلالها 9 أهداف وصنع 5، ووصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي 2019.

المدافع ذو الأصول الألبانية والمقدونية، بدأ مسيرته في ناشئي هامبورج، قبل أن ينضم إلى إيفرتون في 2009، ومنه إلى سامبدوريا في 2012، ثم فالنسيا في 2014.

ورغم كونه ألماني الجنسية، إلا أن موستافي لم يسبق له اللعب في أي مباراة بالدوري الألماني على الإطلاق، أمر سيحققه أخيرا في عمر الثامنة والعشرين.

ويمتلك موستافي 20 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وكان ضمن الفريق الفائز بكأس العالم 2014، وبكأس القارات 2017.

ويعد موستافي الصفقة الشتوية الرابعة لكتيبة المدرب كريستيان جروس، بعد سياد كولاسيناك المنضم من أرسنال أيضا، وكلاس يان هونتيلار العائد من أياكس أمستردام، وويليام المنتقل من فولفسبورج.

ويسعى شالكه لتحقيق المعجزة والنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية، إذ يحتل قاع الترتيب في الدوري الألماني.