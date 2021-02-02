الزمالك: ساسي لم يتمرد على النادي.. والتعاون مع الإنتاج الحربي لبناء فرع واستاد النادي
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 00:26
كتب : FilGoal
نفى إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك ما تردد حول تمرد لاعب خط وسط الفريق فرجاني ساسي بسبب مستحقاته المتأخرة.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
وتحدث عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "فرجاني ساسي لم يتمرد أبدا على الزمالك ولم يشترط على النادي، بعض الوكلاء يصدرون بعض التفاصيل التي لم تحدث".
وواصل "كل ما أثير حول ساسي عار تماما عن الصحة، هل هناك عقوبة صدرت ضده من الإدارة يوما ما؟ هذا لم يحدث".
وعن صفقات الزمالك قال: "كل شيء تم بعلم جايمي باتشيكو وكل شيء حدده هو بنفسه مع لجنة الكرة سواء من قمنا بضمهم أو المعارين".
وبسؤاله عن بروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي أجاب إبراهيم عبد الله قائلا: " ينص على بناء فرع أكتوبر للزمالك واستاد لخدمة أعضاء النادي".
وواصل "يقوم بالتمويل شركة الإنتاج الحربي للاستثمار والإنشاءات".
إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفذية بالزمالك وتصريحات هامة.. تم الاتفاق على بناء استاد للنادي والمركز التاني في الزمالك مثل الأخير وهذا هو موقف ساسي من التجديد#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/VzoLZGvRTF— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 1, 2021