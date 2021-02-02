الزمالك: ساسي لم يتمرد على النادي.. والتعاون مع الإنتاج الحربي لبناء فرع واستاد النادي

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام مصر للمقاصة

نفى إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك ما تردد حول تمرد لاعب خط وسط الفريق فرجاني ساسي بسبب مستحقاته المتأخرة.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "فرجاني ساسي لم يتمرد أبدا على الزمالك ولم يشترط على النادي، بعض الوكلاء يصدرون بعض التفاصيل التي لم تحدث".

وواصل "كل ما أثير حول ساسي عار تماما عن الصحة، هل هناك عقوبة صدرت ضده من الإدارة يوما ما؟ هذا لم يحدث".

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وعن صفقات الزمالك قال: "كل شيء تم بعلم جايمي باتشيكو وكل شيء حدده هو بنفسه مع لجنة الكرة سواء من قمنا بضمهم أو المعارين".

وبسؤاله عن بروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي أجاب إبراهيم عبد الله قائلا: " ينص على بناء فرع أكتوبر للزمالك واستاد لخدمة أعضاء النادي".

وواصل "يقوم بالتمويل شركة الإنتاج الحربي للاستثمار والإنشاءات".

ساسي الزمالك
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