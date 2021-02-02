الجزيري: كنت أتمنى المشاركة مع الزمالك في إفريقيا.. وأتمنى التوفيق لمصطفى محمد

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يوقع لنادي الزمالك

شدد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على أنه كان يرغب بشدة في المشاركة مع الأبيض في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجزيري عبر قناة صدى البلد: "الزمالك من أكبر أندية إفريقيا وأي لاعب يتمنى الانضمام لهذا النادي".

وأضاف "كنت أتمنى المشاركة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ولكن مسؤولي النادي أخبروني أنهم سيبحثون عن أحد الحلول لقيدي في قائمة البطولة".

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وأكمل "المسؤولين أخبروني أن الاتحاد الإفريقي قد يعيد النظر في لوائح القيد بسبب أزمة كورونا".

وواصل "المفاوضات مع الزمالك كانت منذ فترة ولكن الصفقة تمت سريعا في الأيام الماضية، رغم أنني كنت أتوقع عدم اكتمال الصفقة بسبب مشاركتي في الكونفدرالية مع المقاولون العرب".

وواصل "سأحاول أن أكون إضافة قوية للزمالك وأن أساعد الفريق في تحقيق البطولات".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق لمصطفى محمد في الاحتراف، هو مهاجم مميز ولعب معي في طنطا وأتمنى أن أكون إضافة للزمالك وأعوض غيابه في هجوم الفريق".

سيف الدين الجزيري الزمالك
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