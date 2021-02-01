وكيله: طريقة استقبال مصطفى محمد تؤكد أن جالاتا سراي ضم لاعبا كبيرا.. وناد مصري رغب في جلبه

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أشاد أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد بطريقة استقبال جالاتا سراي لمهاجم الزمالك السابق مؤكدا أن النادي التركي يعرف أنه ضم لاعبا كبيرا.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وانضم مصطفى محمد لجالاتا سراي على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع أحقية شراء.

وقال أحمد يحيى عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين: "مصطفى كان يريد الانتقال لفرنسا لكن الزمالك وافق على العرض التركي".

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وكان سانت إيتيان يحاول ضم مصطفى لكنه لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك حول المقابل المادي بالإضافة لحدوث خلافات بين الطرفين بعد ذلك.

وأضاف وكيل مصطفى محمد في حديثه "استقبال مصطفى محمد كان رائعا وأجواء استقباله يؤكد أن جالاتا سراي يعرف أنه ضم لاعبا كبيرا".

وأكمل "مصطفى محمد سيتواجد في مباراة الغد مع جالاتا سراي".

ويستعد جالاتا سراي لملاقاة إسطنبول باشاك شهير حامل لقب الدوري التركي غدا الثلاثاء في الجولة 22 من الدوري التركي.

وبسؤاله هل هناك ناد مصري أراد ضم مصطفى أجاب أحمد يحيى "في مصر هناك ناد لن يستطيع مصطفى الانتقال إليه وناد آخر كان يرغب في ضمه لكن لم تكن المفاوضات رسمية ومصطفى نفسه كان يريد الاحتراف خارج مصر".

وبسؤاله عن حلم مصطفى وأين يتمنى أن يلعب في المستقبل أجاب "أنا شخصيا أتمنى أن يذهب لريال مدريد أو برشلونة لكن طريقة بداية مصطفى مع جالاتا سراي ومسيرته هي من ستحدد أين سينتقل بعد ذلك".

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