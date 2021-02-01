رغم الأزمة الدفاعية.. توديبو ينتقل من برشلونة إلى نيس

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 23:49

كتب : FilGoal

جان كلير توديبو - نيس

أعلن نادي نيس الفرنسي عن التعاقد مع جان كلير توديبو قادما من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية.

وسيلعب توديبو معارا من برشلونة إلى نيس حتى نهاية الموسم، مع وجود بند في العقد يسمح بانتقاله بشكل نهائي إلى النادي الفرنسي.

توديبو (21 عاما) المولود في جويانا الفرنسية، بدأ مسيرته في تولوز قبل أن يضمه برشلونة بشهر يناير 2019 مقابل 1 مليون يورو.

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لكن المدافع الفرنسي فشل في إثبات نفسه بقميص برشلونة، ولم يخض معه إلا 5 مباريات.

ولعب توديبو معارا إلى شالكه الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي، وخاض معه 10 مباريات.

قبل أن يلعب معارا إلى بنفيكا البرتغالي في النصف الأول من الموسم الحالي، لكنه أيضا عجز عن خوض عدد كبير من المباريات واكتفى بظهورين رسميين فقط، ليقطع برشلونة إعارته مبكرا ويعيره مباشرةً إلى نيس.

ومن المنتظر أن يكوّن توديبو شراكة دفاعية مع ويليام ساليبا الذي استعاره نيس في الشتاء الجاري من أرسنال.

وكان رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة قد أوضح علنا أنه لا يعوّل على توديبو، ليرحل اللاعب الفرنسي عن البلاوجرانا رغم الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق.

ويحتل نيس المركز 13 في الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

جان كلير توديبو برشلونة نيس
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