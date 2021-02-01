الحنفي حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 23:28

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة غزل المحلة والزمالك، إلى الحكم محمد الحنفي.

الزمالك يحل ضيفا على غزل المحلة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ويشرف الحنفي على إدارة المباراة، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح، وعدي عيد، وأحمد إبراهيم كحكم رابع. بينما يتولى محمد عباس قابيل مهمة حكم الفيديو، ويعاونه سعيد حمزة.

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ويقود الحنفي مباراته رقم 6 في الدوري المصري هذا الموسم، والثانية للزمالك بعد أن أدار انتصاره على المصري بهدف دون رد في الجولة السابعة.

وأدار الحنفي عموما 28 مباراة للزمالك، خرج فيها الأبيض فائزا في 19 مناسبة، وتعادل 6 مرات، وخسر 3.

وأدار الحنفي انتصار الزمالك على الأهلي في دربي أبريل 2018 بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد غزل المحلة في المركز 15 برصيد 8 نقاط.

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