روما يدعم دفاعه بضم نجم منتخب أمريكا للشباب
الإثنين، 01 فبراير 2021 - 23:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي روما الإيطالي التعاقد مع بريان رينولدز مدافع فريق دالاس الأمريكي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
وضم روما المدافع الأمريكي البالغ من العمر 19 عاما مقابل 100 ألف يورو.
مع وجود بند يسمح لروما بشراء اللاعب مقابل 6.75 مليون يورو.
بالإضافة إلى متغيرات أخرى في الصفقة تصل قيمتها إلى 5.65 مليون يورو.
كذلك وضع روما بندا في تعاقد اللاعب يسمح لنادي دالاس الأمريكي بالحصول على 15% من إعادة بيعه في المستقبل.
ولعب رينولدز مع منتخبات الولايات المتحدة للناشئين والشباب وانضم مؤخرا للمنتخب الأولمبي.
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