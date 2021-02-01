لن يجتمع بـ سولاري.. بيراميدز يعير بينافينتي إلى شارلروا البلجيكي

أعلن نادي شارلروا البلجيكي عن التعاقد مع كريستيان بينافينتي قادما من بيراميدز.

كريستيان بينافينتي النادي : رويال انتويرب بيراميدز شارلروا

وذكر شارلروا أنه ضم بينافينتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند في العقد يسمح له بضم اللاعب بشكل نهائي.

ولعب بينافينتي معارا من بيراميدز إلى رويال أنتويرب البلجيكي في الدور الأول للموسم الحالي وشارك معه في الدوري الأوروبي، لكنه قطع إعارته للحصول على مزيد من دقائق اللعب.

بينافينتي (26 عاما) صانع ألعاب بيرو، سبق له تمثيل شارلروا بين 2016 و2018 قبل أن يتعاقد معه بيراميدز.

صانع الألعاب المولود في إسبانيا، تكوّن في أكاديمية ريال مدريد ولعب لفريقه الرديف بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل إلى ميلتون كينيز دونز الإنجليزي.

ولعب بينافينتي معارا من بيراميدز إلى نانت الفرنسي في الموسم الماضي.

ولم يخض بينافينتي إلا 12 مباراة بقميص بيراميدز خلال نصف موسم قضاه في صفوفه، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع 4.

ويمتلك بينافينتي 19 مباراة دولية بقميص منتخب بيرو سجّل خلالها هدفين، وتواجد في القائمة التي شاركت بـ كوبا أمريكا 2016.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة سانتياجو سولاري المدير الفني لـ كلوب أمريكا المكسيكي، في ضم بينافينتي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وعمل سولاري مع بينافينتي من قبل في ريال مدريد كاستيا، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.