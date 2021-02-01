الجونة مع رضا شحاتة والبداية الأفضل.. "التفكير في حلول وطريقة لعب واضحة وممتعة"

"حتى لو ستخسر يجب أن يكون لك شكل وطريقة لعب واضحة للجميع" – رضا شحاتة بعد الخسارة من الزمالك في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

بعد مرور 10 جولات لم يخسر الجونة سوى مباراتين أمام الزمالك بهدف دون مقابل وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

حقق الفريق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 ليحقق النادي الساحلي أفضل بداية له في الدوري المصري بعد مرور 10 جولات.

إليكم تاريخ الجونة بعد مرور 10 جولات منذ مشاركته الأولى في الدوري:

2009-2010: 5 تعادل – 2 فوز – 3 هزيمة – مركز العاشر – 11 نقطة

2010-2010: 4 تعادل – 2 فوز – 4 هزيمة – مركز 15 – 10 نقاط

2013-2014: 2 فوز – 1 تعادل – 6 هزيمة – 7 نقاط (دوري مجموعتين)

2014-2015: 5 تعادل -3 هزيمة – 2 فوز – مركز 13 – 11 نقطة

2018-2019: 3 فوز – 4 تعادل – 3 هزيمة – مركز 9 – 13 نقطة

2019-2020: 4 فوز – 1 تعادل – 6 هزيمة – مركز 11 – 13 نقطة

2020-2021: 5 فوز – 3 تعادل – 2 هزيمة – مركز 3 – 18 نقطة

في موسم 2018-2019 عقب عودة الجونة للدوري المصري أبرم النادي 29 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم، رقم ضخم من الصفقات، منها 13 صفقة على سبيل الإعارة (8 فقط من الأهلي).

وصار الجونة حينها يُعرف بفريق "الأهلي ب".

الموسم الجاري رحل معارو الأهلي ولم يضم الجونة سوى 11 صفقة، 4 منها على سبيل الإعارة مع الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الشتوية وهم، محمود الجزار وعربي بدر من الأهلي وعمر السعيد من الزمالك وكريم الطيب من بيراميدز.

رضا شحاتة تحدث عن تأثير الإعارات لقناة أون تايم سبورتس: "المعارون كانوا جيدين، لكن لا يمكنك أن تضع أهدافا ثابتة مع لاعبين معارين، لا يصبح الهدف واحدا وهو المكان".

ثبات فني وخططي للفريق ساهم في تحقيق الجونة لأفضل بداية بتاريخه بالدوري المصري والوصول لأعلى نقطة في تلك المرحلة.

إسماعيل يوسف مدرب الجونة السابق موسم 2009-2010 قال لـ FilGoal.com: "تطور الجونة؟ رضا شحاتة موجود منذ فترة والمحترفون مميزون للغاية ولديه توليفة مميزة ولديهم استقرار إداري وفني ولم يستغنوا عن عناصر كثيرة".

وأوضح "الفريق صار يمتلك اللاعبين في إيده لأن أغلب لاعبي الفريق الموسم الماضي انضموا على سبيل الإعارة".

الجونة يمتلك في صفوفه الخماسي المحترف محمد حبيب يكن وآلان كيامبادي وجوناثان نجويم وإدريس مبومبو وسيرج أكا.

وعند رضا شحاتة سنقف قليلا.

مشروع مدرب مستقبلي لمنتخب مصر

بعد الفوز على الاتحاد السكندري قال رضا شحاتة عقب المباراة: "نريد أن نثبت إننا فريق مختلف الموسم الجاري".

وعن سر علاقته مع اللاعبين قال: "لا أتعامل معهم كمدرب ولاعبين في فريقي بل هم أشقائي وأقول لهم دائما نحن لم نفعل أي شيء حتى الآن والقادم أصعب لأن المنافسين سيخوضون مبارياتنا بقوة أكبر".

وواصل "نريد لعب كرة قدم لا تعتمد على الدفاع وخطف نقطة للتعادل نريد تقديم كرة جميلة".

حسام الزناتي المدير الرياضي للجونة قال في حواره عبر قناة أون تايم سبورتس: "يعجبني في رضا شحاتة العديد من الأشياء، هدوئه والتزامه، هناك أشياء لا يلاحظها البعض ولم نعتدها في ملاعبنا، إن كان الفريق خاسرا لا يكون مستثار على الخط، لا يتحدث كثيرا مع الحكم ولا يعترض ولا يصرخ".

وأضاف "حينما يهدر فريقا ضدنا وقتا، يطالبني بعدم الاعتراض أنا واللاعبين وإن كنا متقدمين لا نهدر الوقت".

وتابع "متفوق كذلك في الجانب الفني كثيرا، في هذه السن، رضا شحاتة مشروع مدرب مستقبلي للمنتخب المصري".

محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للجونة أوضح لـ FIlGoal.com أسباب طفرة الفريق الموسم الحالي قائلا: "المجموعة لديها إصرار وروح خاصة بين اللاعبين ويستوعبون عمل رضا شحاتة سريعا كما أن هناك استقرار في الإدارة معنوي ومادي واحترافية في التعامل".

وأضاف "رحيل اللاعبين مثل والتر بواليا ومعاري الأهلي لم يؤثر على الفريق، بواليا تم تعويضه باللعب الجماعي والاعتماد على بعض أسماء ليست كبيرة ولديهم الدوافع مثل كريم الطيب ومع تجهيز الزامبي إدريس مبومبو".

وواصل "العناصر الأساسية موجودة في الفريق رغم رحيل معاري الأهلي لذلك هناك ثبات واستقرار فني وتم تعويض الفريق بعناصر أخرى وبفكر رضا شحاته ودعم الإدارة".

التفكير في حلول

رضا شحاتة نفسه يفسر أسلوبه في التفكير عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا أحب التنفيذ دون المعرفة، منذ كنت لاعبا كان يجب أن يشرح لي المدرب ما سيفعله وهدف ما سأقوم به، بعد اعتزالي بدأت احتراف مجال التدريب، عملت في أكاديميات ومستويات الأطفال وغيرها".

وأردف "عملت مع وادي دجلة 3 أعوام شكلت فارقا كبيرا معي".

وأكمل "هناك طريقة للتعامل مع كل لاعب ولا يجدي نفعا أن تتعامل مع الجميع بنفس العقلية، هذا ما تعلمته في دجلة، وكيف تحصل على أفضل الإمكانيات من كل لاعب وتجمعها في مجموعة لتخرج بناتج جيد".

وتابع "البعض يراني هادئا لأنني أفكر طيلة الوقت، لدي حلان، أن أكون عصبيا وأدخل في شجار مع اللاعبين أو أكون هادئا وأفكر في حلول".

رضا شحاتة تولى النادي مهمة المدرب المساعد لحمادة صدقي في ديسمبر 2018، وفي يوليو قاد الجونة للتعادل مع الزمالك في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري ليُهدر على الأبيض فرصة الفوز بلقب الدوري.

الموسم الماضي 2018-2019 تولى المهمة مؤقتا على فترتين بعدما عمل رفقة الصربي نيوبشا ميلوسيفيتش والبرتغالي بيدرو بارني.

إجمالا قاد شحاتة الجونة في 23 مباراة، فاز في 10 وتعادل 4 وخسر 7.

شحاتة تحدث عن هجوم الجونة: "لا أعتمد على رأس الحربة بشكل كامل لكن الحلول القادمة من الخلف، لكنني أرى أن الأمور تسير بشكل جيد فيما يخص التهديف، الأمور تسير بشكل طبيعي طالما نعمل كمجموعة".

شحاتة (40 عاما) يعتمد على رسم خططي 4-2-3-1، يعتمد النادي على الأطراف أكثر في ظل زيادة الأظهرة الدفاعية للأمام وإرسال العرضيات.

فتجد جوناثان نجويم الظهير الإيسر ضمن أكثر اللاعبين إرسالا للعرضيات الصحيحة في الدوري، وصنع ثنائية الجونة أمام الاتحاد السكندري وسجل هدف الفوز على المقاصة.

لاعبو الجونة سجلوا 11 هدفا منها 5 عن طريق بواليا وكريم الطيب، فيما سجل أحمد حمدي (صانع ألعاب) هدفين، وإسلام رشدي (جناح) هدف، وجوزيف نجويم (ظهير أيسر) هدف، نور السيد (وسط مدافع) هدف، محمود الشبراوي (هدف).

وتابع رضا "كانت لتصبح الأمور أصعب لو كان العمل فردي، لا يوجد أحد في نادي الجونة بلا دور".

وواصل "اللاعبون الأجانب متواجدون قبل أن أتولى المهمة، لكن لم يكونوا بنفس الأداء، لكن الأهم هو طريقة العمل والتعامل معهم، العمل كمجموعة وليس أداء فردي".

بعد الفوز على مصر للمقاصة في الجولة الخامسة قال المدير الفني: "لست قلقا على الجونة أقلق فقط لو لم يكن لدينا شكل واضح في الملعب، النتيجة مهمة بالطبع لكن الأهم أن هناك شكل واضح لنا نحافظ عليه".

أجرى الحوار مع إسماعيل يوسف ومحمد محسن أبو جريشة: بسام أبو بكر