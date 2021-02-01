الخامس.. بارما يستعير مهاجم بايرن ميونيخ الشاب

أعلن نادي بارما الإيطالي عن التعاقد مع جوشوا زيركزي قادما من بايرن ميونيخ الألماني في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر بارما أن زيركيزي سيلعب معارا في صفوفه لمدة 6 أشهر، كما أن العقد يشمل إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي.

زيركزي (19 عاما) مهاجم هولندي انتقل إلى بايرن ميونيخ عام 2017 قادما من فينورد روتردام، وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

وخاض زيركزي 17 مباراة مع الفريق الأول لـ بايرن ميونيخ، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وتوج معه بالخماسية التاريخية في 2020.

زيركزي المولود لأب هولندي وأم نيجيرية، اختار تمثيل هولندا على مستوى الناشئين والشباب، ولم يمثّل أي منتخب على مستوى الكبار حتى اللحظة.

وبات زيركزي خامس صفقة شتوية لـ بارما، بعد أندريا كونتي، وفاسيليوس زاجاريتيس، وماتيا باني، ودينيس مان.

ويحتل بارما المركز 19 –قبل الأخير- في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.