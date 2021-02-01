كارتيرون يجيب لـ في الجول عن هل يتفاوض مع بيراميدز

هل يتفاوض باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي مع بيراميدز؟ المدرب الفرنسي يجيب.

وأجاب كارتيرون في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com قائلا: "لا توجد مفاوضات مع بيراميدز".

وأتم "أحترم تعاقدي مع نادي التعاون وليس لدي رغبة في تركه".

وسبق لكارتيرون خوض تجربة التدريب في مصر ثلاث مرات، الأولى كانت مع وادي دجلة والثانية مع الأهلي والثالثة مع الزمالك.

وتوج صاحب الـ50 عاما في مصر مع الزمالك بكأسي السوبر الإفريقي والسوبر المصري، فيما لم يظفر مع الأهلي ووادي دجلة بأي ألقاب.

وتعاقد كارتيرون مع التعاون السعودي قبل عدة أشهر عقب فسخه لتعاقده مع الزمالك ودفعه للشرط الجزائي آنذاك.

ويعاني بيراميدز من بداية مهتزة للموسم الجاري من الدوري بعدما حصد 15 نقطة فقط من 10 مباريات إذ أنه فاز ثلاث مرات وتعادل في ست لقاءات وخسر مرة وحيدة.

ويحتل بيراميدز مع مدربه رودولفو أروابارينا المركز الخامس.

فيما يحتل التعاون مع كارتيرون المركز الرابع في الدوري بـ25 نقطة بفارق سبع نقاط عن الشباب المتصدر.