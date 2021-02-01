مران الأهلي في قطر - مشاركة الشحات وهاني ومحاضرة من موسيماني

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 20:52

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات

شارك حسين الشحات في مران الأهلي الجماعي في قطر استعدادا لمواجهة الدحيل في مونديال الأندية.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وانتظم الشحات في المران بشكل طبيعي والذي شمل تدريبات بدنية، بعدما شارك في جزء من تدريبات الكرة أمس الأحد، نظرا لتعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

كما شارك أيضا محمد هاني ظهير أيمن الفريق بشكل طبيعي في مران الكرة.

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ونفذ هاني برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة الدحيل والأمور الفنية الخاصة بالتدريبات.

بينما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مران رباعي حراس الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020 يوم الخميس المقبل.

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