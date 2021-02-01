مونديال الأندية - أولونجا: نعلم تماما قوة الأهلي

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

مايكل أولونجا - الدحيل

شدد ميشيل أولونجا مهاجم الدحيل القطري على أن فريقه يعلم تماما قوة الأهلي وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020 يوم الخميس المقبل.

وقال أولونجا في تصريحات لموقع الدحيل: "نعلم تماما قوة الأهلي هو أعرق فريق في قارة إفريقيا ووصل لمونديال الأندية عدة مرات والجميع يعلم ذلك".

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وأضاف "هذه البطولة تحدي من نوع مختلف ويجب أن نعمل بكل جهد لتحقيق الفوز والظهور بشكل مميز في المباراة المنتظرة".

وأكد "المباراة لن تكون سهلة لكنها فرصة مهمة وجيدة لنظهر بالشكل المطلوب".

وأتم تصريحاته "نحن جاهزون لخوض المباريات ومواجهة التحديات التي تنتظرنا في البطولة".

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