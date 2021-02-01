سامي الشيشيني يجيب لـ في الجول عن هل طلب من لاعبي الزمالك عدم الاستماع لتعليمات جروس

هل طلب سامي الشيشيني من لاعبي الزمالك عدم الاستماع لتعليمات المدير الفني كريستيان جروس أثناء عمله في الجهاز الفني للفريق الأبيض؟

المدرب السابق للزمالك والمدير الفني السابق لأسوان أجاب في حواره لـFilGoal.com.

ورحل سامي الشيشيني عن الجهاز الفني للزمالك الذي كان يقوده باتريس كارتيرون قبل عودة النشاط الكروي إثر توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

فما هي حقيقة ذلك الاتهام؟ مدرب الزمالك السابق يجيب في الفيديو التالي.

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