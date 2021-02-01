خضيرة يعود إلى ألمانيا بعد 10 سنوات وينضم إلى هيرتا برلين

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني عن ضم سامي خضيرة قادما من يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الصفقة تمت بشكل مجاني، فيما أفاد جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي أن خضيرة وقّع على عقد حتى 2023.

وسيرتدي خضيرة القميص رقم 28 في تجربته الأولى بالدوري الألماني منذ رحيله عن شتوتجارت قبل أكثر من 10 سنوات.

Another one on the dotted line ✍️ World Cup winner @SamiKhedira has signed from Juventus! 🤩 All the information 👉https://t.co/WgeO2bblwC#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/RXo0lyd0xD — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) February 1, 2021

وصرّح خضيرة عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "هيرتا قام بجهود عظيمة للتوقيع معي وأعطاني فرصة العودة للدوري الألماني من جديد، أنا ممتن لذلك".

وأضاف: "لا أستطيع انتظار اللحظة التي سأرتدي فيها القميص الأزرق والأبيض في الملعب لأول مرة".

وأتم: "أشعر بحالة ممتازة بدنيا، وأود مساعدة الفريق بالخبرة التي اكتسبتها في السنوات الماضية لتحقيق أهدافه الرياضية".

لاعب الوسط ذو الأصول التونسية بدأ مسيرته في شتوتجارت ولعب لفريقه الأول بين 2006 و2010، وتوج معه بلقب الدوري الألماني.

ثم انتقل خضيرة إلى ريال مدريد في صيف 2010 مقابل 14 مليون يورو وقضى في صفوفه 5 مواسم، توج خلالها بـ 7 بطولات، أهمها دوري أبطال أوروبا 2014 العاشرة في تاريخ الميرنجي.

الخطوة التالية لـ خضيرة كانت في الملاعب الإيطالية مع يوفنتوس الذي انتقل إليه مجانا في صيف 2015، ولعب له 145 مباراة مسجلا 21 هدفا وصنع 13، وتوج معه بتسع بطولات.

ويمتلك خضيرة 77 مباراة دولية مع ألمانيا سجل خلالها 7 أهداف، وتوج مع الماكينات بكأس العالم 2014، وفاز ببرونزية مونديال 2010، كما شارك في يورو 2012 و2016 وفي كأس العالم 2018.