نصائح لـ مصطفى محمد في جالاتا سراي.. الابتعاد عن السهر وتعلم اللغة والتعامل مع "مورينيو تركيا"

رحلة جديدة يبدأها مصطفى محمد في تركيا، بحثا عن تحقيق طموحه والوصول لأعلى مكانة ممكنة في كرة القدم.

ومن الزمالك إلى جالاتا سراي، انتقل مصطفى محمد بعدما أعلن النادي التركي رسميا عن إتمام الصفقة واستعارته لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع وجود أحقية شراء.

فما الذي يحتاجه مصطفى محمد للتأقلم على الدوري التركي؟ وما الأمور التي يحتاجها هناك للتألق؟

FilGoal.com حاور أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق الذي احترف في تركيا من عام 2000 وحتى 2008 ومن 2009 وحتى 2011 ولعب لأندية كوجالي سبور ومالاتياسبور وجنتشلربيرلجي وطرابزون سبور عن الأمور التي سيحتاح مصطفى محمد للتركيز عليها للنجاح سريعا في أرض الأتراك.

في البداية قال أيمن عبد العزيز: "جالاتا سراي لديه شعبية كبيرة والأجواء ستشعل حماس مصطفى محمد".

وأضاف "الجماهير التركية –قبل جائحة كورونا- تظل تشجع فريقها حتى الدقيقة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة المباراة".

فما هي أول نصيحة يقدمها لمصطفى محمد؟

يُجيب الفائز بكأس تركيا عام 2002 "نصيحتي له هي أن يتعلم اللغة التركية في أسرع وقت".

ووضح "تعلم اللغة سيساعده وسيجعل إدارة النادي تساعده أكثر وسيشعر الجميع أنه يرغب بالاستمرار مع الفريق وسيجعله أقرب لكل المسؤولين والجهاز الفني وسيشعرون أنه مهتم بالدوري والفريق".

وشدد "كما أنه سيكون أقرب للاعبين وسيشكل علاقة جيدة معهم".

وسيتدرب محمد تحت قيادة فاتح تريم أحد أساطير التدريب في تركيا والذي سبق له قيادة المنتخب لنصف نهائي بطولة أوروبا عام 2008.فكيف يتعامل معه مصطفى محمد؟

يقول عبد العزيز عن تريم "شخصيته عنيفة وقوية وجادة للغاية. سماته الشخصيته قريبة من جوزيه مورينيو".

واستمر "مصطفى محمد يجب أن يطبق شيء واحد في تركيا، وهو الاستماع للجميع فقط ويستقبل ما يُقال له ويستوعبه وينفذه".

وأكد "إدارة النادي ترغب في مصلحة اللاعب وعليه أن يتقبل هذه النصائح؛ لأنه سيجد حياة كروية مختلفة تماما".

وعن الذي يحتاجه مصطفى محمد للتألق في تركيا، قال: "عليه أن يتحلى بالجَلَد وأن يتحمل عنف المدافعين في الدوري التركي لأن أغلب الفرق تعتمد على القوة البدنية في اللعب والالتحام بقوة".

وواصل "إذا تخطى المراحل الأولى بنجاح سيظهر بشكل أكثر من رائع".

حول المدة التي سيحتاجها مصطفى محمد لمشاركة، قال: "الفريق يحتاج لإمكانيات مصطفى محمد في الوقت الحالي وأعتقد أنه سيشارك في أقرب فرصة".

وتابع "سيلعب أساسيا إذا تدرب بشكل جيد".

لكن ماذا لو لم يشارك منذ البداية؟ يقول عبد العزيز: "إذا لم يشارك في البداية وقرر العودة لمصر فسيدمر نفسه على أن يستمر".

كانت هذه هي النصائح الفنية. فما هي الجوانب التي يجب أن يبتعد عنها مصطفى محمد في تركيا؟

الإجابة لم تكن متعلقة بكرة القدم، إذ قال: "أعلم أن مصطفى ملتزما للغاية لكني أؤكد عليه بأن يبتعد عن السهر؛ لأن هذه الأمور متاحة في تركيا؛ وعليه ألا ينساق وراء هذه الأفعال".

وأتم "إذا لعب بمستواه المعهود لن يستمر كثيرا في تركيا لكن عليه تقديم كل ما يملك لجالاتا سراي، فهو فريق كبير وسبق له الفوز بكأس الكؤوس والسوبر الأوروبي من قبل".

هذه كانت نصائح عبد العزيز الذي لعب في تركيا أكثر من 10 سنوات لمصطفى محمد، الذي يحظى بثقة فاتح تريم الذي بدوره سيوفر المناخ المناسب لنجاح المهاجم المصري.