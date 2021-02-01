لاعب البنك الأهلي يكشف لـ في الجول مميزات مدرب الدحيل.. وسبب اهتزاز نتائج الأهلي قبل المونديال

"يطلب من لاعبيه الهجوم دائما ولكنه يعرف جيدا كيف يدافع لسابق لعبه في إنتر ميلان واكتسب من الدوري هناك العقلية الإيطالية في الدفاع" محمد مثناني لاعب خط وسط البنك الأهلي متحدثا عن مدربه السابق صبري لموشي.

ويستعد الأهلي للقاء الدحيل القطري الخميس المقبل في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2020.

ويقود الدحيل المدرب صبري لموشي الذي قاد الجيش القطري من 2014 لـ2017 ودرب مثناني خلال تلك الفترة.

فما هي مميزات صبري لموشي؟ وكيف تلعب فرقه؟ وما هو توقعاته للقاء الأهلي والدحيل في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية؟

كل ذلك أجاب عنه مثناني في حواره لـFilGoal.com.

اللاعب صاحب الـ28 عاما لعب في صفوف الجيش القطري لست سنوات في الفترة ما بين 2011 لـ2017 وتوج معه بلقب كأس نجوم قطر في 2013.

بالإضافة للقبين في كأس قطر في 2014 و2016 والأخير كان تحت قيادة صبري لموشي نفسه.

هذا بالإضافة للقب الدوري القطري الدرجة الثانية في 2011.

مميزات فرق صبري لموشي

وعن مميزات الفرق التي يدربها صبري لموشي قال مثناني لـFilGoal.com: "يجب في البداية القول إن الدحيل يمتلك إمكانيات كبيرة مثل الفرق الكبرى، ما يميز فرق صبري لموشي هو حبهم للهجوم".

قبل أن يستدرك ويشدد "لكنه يعرف جيدا كيف يدافع، صبري لموشي لعب في إيطاليا واكتسب منهم العقلية الإيطالية القوية في الدفاع".

وأكمل "يطلب صبري لموشي من لاعبيه الهجوم والاستحواذ على الكرة لكنه يعلمهم جيدا كيفية استرجاعها سريعا حال فقدانها".

وأردف "لأنه لو اعتمدت على الهجوم فقط فسوف تخسر بسبب الهجمات المرتدة، وفي المران دائما يركز صبري لموشي على كيفية استرجاع الكرة سريعا".

وواصل اللاعب التونسي حديثه "المباراة ستكون صعبة وأتمنى التوفيق للأهلي وصبري لموشي ومن سيكمل مشواره في البطولة".

وخلال الموسم الجاري اعتمد صبري لموشي مع الدحيل على طريقتي 4-2-3-1 و4-3-3 فأي طريقة يفضل أجاب لاعب القادسية السعودي السابق "وفقا للاعبين المتاحين أمامه في التشكيل".

وأوضح "إن لم يكن هناك الكثير من المهاجمين متاحين له فسيعتمد على 4-2-3-1 وأحيانا قد يلعب بخمسة لاعبين في الدفاع، أما لو كل العناصر متاحة فسيعتمد على 4-3-3 ويتحلى بأسلوب هجومي".

الحضور الجماهيري

وبسؤاله هل يؤثر الحضور الجماهيري المتوقع للأهلي في ملعب اللقاء على الدحيل أجاب مثناني "بالطبع الدحيل لا يلعب أمام جمهور كثيرا ولكنه اعتاد على مواجهته حينما يلعب في البطولات الآسيوية".

وأردف "أعتقد أن وجود الجمهور سيحفز الدحيل ولن يكون بمثابة عامل ضغط عليهم وسيحاولون تقديم مباراة جميلة".

وأكمل محمد مثناني "لكنني أعتقد أن الأهلي الأقرب للفوز لأنه لم يشارك في المونديال منذ عدة سنوات ويريد الظهور بأفضل شكل ممكن وسيتحلى لاعبوه بالقوة أكثر على الكرة وهذا سيساعد الفريق على الفوز".

منحنى مختلف

بدأ الأهلي الموسم الجاري بقوة قبل أن يتعادل ثلاث مرات في الدوري كان آخرهم مع بيراميدز قبل سفره إلى قطر للمشاركة في المونديال.

في المقابل بدأ الدحيل موسمه بشكل مهتز لكنه استفاق مؤخرا واكتسح الأهلي في كأس قطر بسداسية دون رد وانفرد بالمركز الثاني في الدوري.

فهل يؤثر ذلك المنحنى المختلف لكل فريق عليهما في المباراة؟

أجاب مثناني "الأهلي لن يتأثر بما حدث في الدوري".

وأضاف "أي لاعب يريد خوض المواجهات الكبرى لذا أؤمن أن الكثير من لاعبي الأهلي كان تركيزهم في الدوري مشتت بسبب تفكيرهم في كأس العالم للأندية".

وأكمل "على سبيل المثال ضدنا حينما تعادلنا سلبيا لم يكن الأهلي في قمة حالته عكس آخر 10 دقائق، بعض اللاعبين يخافون من الإصابات التي قد تبعدهم عن البطولة، وآخرين كانوا يحاولون إثبات أنفسهم للمدرب قبل المسابقة، كل لاعب وله عقليته الخاصة".

وتابع "لا أتصور أن النتائج السلبية حدثت لأن الأهلي لم يكن جيدا ولكن بسبب تشتت لاعبيه، لذا الآن كل لاعب سيعد نفسه بأفضل شكل للظهور بقوة في البطولة".

أزمة ملعب الشرطة

وانتقل الحديث مع مثناني عن تجربته في الدوري المصري مع البنك الأهلي وقال: "سعيد بتلك التجربة ابتعدت للإصابة مؤخرا ولكنني عائد بقوة لأساعد الفريق".

وعن حصد البنك الأهلي ثماني نقاط في أول 10 مباريات واحتلاله المركز الـ14 قال مثناني: "بداية مقبولة لنا كنا نستطيع الفوز في أكثر من مباراة أخرى ولكن هذه هي كرة القدم".

وتابع "هناك فرق تبدأ الموسم بشكل جيد وتنهيه على النقيض تماما، وهناك أخرى تبدأ بشكل ليس الأفضل ولكنها تتحسن".

وأردف "أؤمن إننا سنتحسن مع مرور الوقت وحدوث المزيد من الانسجام بين كل اللاعبين، وحصدنا بعض النقاط الصعبة ضد الأهلي وبيراميدز".

وبسؤاله عن شكوى الفرق من ملعب الشرطة في العباسية وهل يؤثر على أسلوب لعب الفريق قال مثناني: "بالطبع يؤثر علينا".

واستدرك "أي لاعب محترف يلعب يوما ما في ملعب جيد واليوم التالي في ملعب غير جيد وعليه التأقلم مع أي ظروف".

وواصل "لكننا نحب لعب الكرة للاستمتاع لذا أٌقول لو هناك فرصة ليكون هناك ملعب آخر متاح غير الذي نلعب عليه حاليا فسيكون أفضل".

وأتم مثناني حواره "لو لم يحدث أي تغيير للملعب، علينا أن نتأقلم ونحصد النقاط على ملعبنا".