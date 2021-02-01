مونديال الأندية - بانون: لا نفكر في أي شيء سوى مباراة الدحيل

أكد بدر بانون مدافع الأهلي أن جميع لاعبي فريقه لديهم رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد الدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020 يوم الخميس المقبل.

وقال بانون للموقع الرسمي للأهلي: "مواجهة الدحيل ستكون صعبة لكن الأهلي لديه دوافع كثيرة لتحقيق الفوز".

وأضاف "الجهاز الفني يتحدث معنا بشكل مستمر عن أهمية مباراة الدحيل و‏ضرورة تحقيق الفوز من أجل الذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية".

وأكمل "لدينا دوافع ‏كبيرة جدا في المونديال من أجل الظهور بشكل يتناسب مع طموحات وأحلام جماهيرنا ‏العظيمة في كل مكان".

المدافع المغربي واصل "لا حديث بالنسبة لنا يعلو على مباراة الدحيل ولا نفكر في شيء غيرها. نتحدث ‏كثيرًا عن المباراة والمنافس ونشاهد مبارياته بشكل يومي من أجل دراسة نقاط القوة ‏والضعف في صفوفه استعدادًا للمواجهة".

وأشار "فخور باللعب في صفوف الأهلي الذي يمتلك شعبية طاغية في كل مكان، ‏وهو ما يدفع اللاعبين إلى القتال داخل الملعب لتحقيق الانتصارات والبطولات".

وأتم تصريحاته "‏شعرت بفخر كبير جدا عند استقبال جماهير الأهلي لنا ‏في الدوحة. كانت مشاهد مؤثرة للغاية ومنحتنا مزيدًا من الدوافع لتحقيق الفوز في مواجهة ‏يوم الخميس المقبل أمام الدحيل".