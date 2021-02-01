مونديال الأندية - بانون: لا نفكر في أي شيء سوى مباراة الدحيل
الإثنين، 01 فبراير 2021 - 18:52
كتب : حسام نور الدين
أكد بدر بانون مدافع الأهلي أن جميع لاعبي فريقه لديهم رغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
ويلعب الأهلي ضد الدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية قطر 2020 يوم الخميس المقبل.
وقال بانون للموقع الرسمي للأهلي: "مواجهة الدحيل ستكون صعبة لكن الأهلي لديه دوافع كثيرة لتحقيق الفوز".
وأضاف "الجهاز الفني يتحدث معنا بشكل مستمر عن أهمية مباراة الدحيل وضرورة تحقيق الفوز من أجل الذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية".
وأكمل "لدينا دوافع كبيرة جدا في المونديال من أجل الظهور بشكل يتناسب مع طموحات وأحلام جماهيرنا العظيمة في كل مكان".
المدافع المغربي واصل "لا حديث بالنسبة لنا يعلو على مباراة الدحيل ولا نفكر في شيء غيرها. نتحدث كثيرًا عن المباراة والمنافس ونشاهد مبارياته بشكل يومي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادًا للمواجهة".
وأشار "فخور باللعب في صفوف الأهلي الذي يمتلك شعبية طاغية في كل مكان، وهو ما يدفع اللاعبين إلى القتال داخل الملعب لتحقيق الانتصارات والبطولات".
وأتم تصريحاته "شعرت بفخر كبير جدا عند استقبال جماهير الأهلي لنا في الدوحة. كانت مشاهد مؤثرة للغاية ومنحتنا مزيدًا من الدوافع لتحقيق الفوز في مواجهة يوم الخميس المقبل أمام الدحيل".