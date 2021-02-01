إلى الدوري التركي الدرجة الثانية.. بولو سبور يتعاقد مع كاسونجو

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 18:21

كتب : FilGoal

كابونجو كاسونجو ينتقل إلى الدوري التركي

أعلن بولو سبور التركي أحد أندية الدرجة الثانية تعاقده مع كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر.

كابونجو كاسونجو

النادي : الزمالك

ولم يشر النادي التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو موقعه الرسمي كذلك عن مدة التعاقد.

ويحتل بولو سبور المركز الـ14 في الدوري التركي الدرجة الثانية بعدما حصد 19 نقطة من 19 مباراة.

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ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في الدوري التركي للدرجة الأولى مباشرة، فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث للسادس ملحق لتحديد المتأهل الثالث.

ويبتعد بولو سبور عن المركز السادس الذي يحتله ألتاي بفارق 13 نقطة.

ورحل اللاعب الكونغولي صاحب الـ26 عاما عن الزمالك بعد عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق للموسم الجاري.

وخاض كاسونجو مع الزمالك 74 مباراة سجل خلالهم 22 هدفا وصنع 3 آخرين.

بولو سبور كاسونجو
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