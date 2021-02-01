وادي دجلة يتعاقد مع مدرب تشيلي

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

ماريو سالاس - مدرب وادي دجلة

أعلن وادي دجلة اليوم الإثنين رسميا تعاقده مع المدرب التشيلي ماريو سالاس لقيادة الفريق خلفا لنيكوديموس بابافاسيليو.

ونشر حساب دجلة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إعلانا كشف فيه تعاقده مع سالاس دون الكشف عن مدة أو قيمة التعاقد.

المدرب صاحب الـ53 عاما لم يسبق له خوض تجربة خارج أمريكا الجنوبية سواء في مسيرته كلاعب أو كمدير فني.

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وبدأ سالاس مسيرته كلاعب مع فريق إيفرتون تشيلي في عام 1987 وتنقل كثيرا بين مختلف أندية البلد وكان أبرز نادي لعب له هو الشهير كولو كولو.

واعتزل سالا مع فريق إيفرتون في 2001.

أما مسيرته التدريبية فانطلقت في عام 2010 مع بارنيشيا في الدرجة الرابعة في تشيلي ودرب منتخب تشيلي تحت 20 عاما في 2013 والذي شارك في كأس العالم للشباب وفاز آنذاك على منتخب مصر في دور المجموعات بهدفين لهدف.

كما درب سالاس فريق كولو كولو وظل معهم لموسم وحيد في 2019-2020 وظفر معهم بلقب كأس تشيلي.

وكانت التجربة التدريبية الأخيرة لسالاس مع أليانز ليما البيروفي.

وتوج سالاس مع بارنيشيا بدوري الدرجة الرابعة في 2011، كما توج بمرحلتي الذهاب والإياب في الدوري التشيلي في 2016 مع يونيفرسيداد كاتوليكا.

ويقام الدوري في تشيلي بنظام الذهاب ويتحدد له بطل والإياب ويتحدد له بطل كذلك.

كما ظفر ماريو سالاس بلقب السوبر التشيلي مع يونيفرسيداد كاتوليكا في 2016.

وكان اللقب الأخير لسالاس هو الدوري البيروفي في 2018 مع سبورتنج كريستال.

ماريو سالاس وادي دجلة في الدوري
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