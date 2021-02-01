قائمة الزمالك - فيصل وسيف جعفر يقودان الهجوم وغياب شيكابالا والمثلوثي والصفقات الجديدة

أعلن الزمالك قائمته لمواجهة مضيفه غزل المحلة يوم الثلاثاء في الجولة 11 للدوري المصري الممتاز.

وفضل المدرب جايمي باتشيكو إراحة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحمزة المثلوثي حتى لا تتفاقم إصابتهما. (طالع طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة اللاعبين)

بينما لم يدخل أي من الثلاثي الجديد، أيمن حفني ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري، القائمة.

ويقود الثنائي الشاب أسامة فيصل وسيف جعفر الهجوم.

والقائمة هي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حسام عبد المجيد – أحمد عيد – ياسين مرعي

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل – سيف جعفر

ويسعى الزمالك لتعزيز تصدره لترتيب الدوري ورصيده الحالي 23 نقطة.

وفاز الزمالك في 7 مباريات وتعادل مرتين ولم يخسر في الموسم الحالي من البطولة.

وله لقاء مؤجل ضد غريمه التقليدي الأهلي.