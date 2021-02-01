مونديال الأندية - الشناوي: أتمنى مواجهة نوير.. وأطمح للتتويج باللقب

يتمنى محمد الشناوي حارس عرين الأهلي مواجهة مانويل نوير قائد وحارس بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويستهدف أكثر من ذلك وهو التتويج بلقب المسابقة.

الأهلي سيواجه الدحيل مستضيف البطولة في ربع النهائي يوم الخميس، على أن يلتقي الفائز مع بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وقال الشناوي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي: "اللعب في كأس العالم مع المنتخب المصري وبعد ذلك المشاركة في كأس العالم للأندية هو أمر كبير بالنسبة لي".

وأضاف "أي لاعب يتمنى المشاركة في هاتين البطولتين وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على كاهلي. المشاركة في بطولة عالمية مثل كأس العالم للأندية تتطلب عملاً كبيراً وهو ما قمنا به في الأهلي حيث قام اللاعبون والجهاز الفني بمجهود كبير من أجل الوصول إلى مونديال للأندية".

وتابع الحارس ذو الـ32 عاما "سنلعب مباراتنا الأولى أمام الدحيل وهي مباراة لها خصوصية لأننا سنواجه فريق عربي وسنلعب معه على أرضه وأمام جمهوره وهو ما يعني أن المباراة ستكون قوية".

وأكمل "الدحيل فريق قوي ويملك لاعبين محترفين ذو مستويات عالية وقد تابعنا التعاقدات التي قام بها الفريق حيث استقدموا مهاجماً ومدافعاً وهو ما يعني بأن المواجهة لن تكون سهلة".

وأردف "لقد تابعنا أيضاً مباريات الفريق الأخيرة في الدوري ويجب أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة من أجل تقديم مباراة جيدة".

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وشدد الشناوي "الأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نتخطى المباراة الأولى أمام الدحيل لأنها لن تكون مواجهة سهلة".

وواصل "بالطبع في حال نجحنا في التأهل سنلعب ضد بايرن ميونيخ فإن ذلك سيكون أمر رائع بالنسبة لنا كلاعبين أن نواجه أقوى فريق في أوروبا وهو ما يتمناه أي لاعب".

واستطرد الحارس الدولي "بالنسبة لي كمحمد الشناوي سيكون هدفي هو اللقاء بمانويل نوير وهو الأمر الذي أتمنى حدوثه".

وأوضح "طموحات الفريق هو أن نحقّق مركز متقدّم ونقدّم أداء جيد في البطولة وسنأخذ كل مباراة على حدة من أجل تحقيق هذا الأمر".

وأتم "بالنسبة لي طموحي هو أن نفوز باللقب وهو الأمر الذي يعني بأننا يجب أن نكون مثل قلب رجل واحد وأن نتكاتف سوياً من أجل أن نكون أبطالاً للعالم".