مونديال الأندية - كهربا: كل لاعب في الأهلي يدرس منافسه من الدحيل
الإثنين، 01 فبراير 2021 - 16:15
كتب : حسام نور الدين
قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إنه وزملاؤه يدرسون فريق الدحيل جيدا قبل مواجهته يوم الخميس في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية 2020.
وصرح كهربا عبر المركز الإعلامي للأهلي "كل اللاعبين لديهم هدف واضح، وهو الفوز على الدحيل، وتخطي هذا الدور من أجل إسعاد جماهير الأهلي. لا حديث عن أي شيء سوى مباراة الدحيل. نعلم جميعا أن الكل يتمنى أن نواجه بايرن ميونيخ في الدور التالي، ولكن بالنسبة لنا كل هذه الأمور مؤجلة تماما، خاصة أن أي حديث بخلاف مباراتنا الأولى أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا".
وواصل لاعب إنبي والزمالك السابق "الجهاز الفني واللاعبون يستعدون لمواجهة فريق الدحيل بشكل جيد جدا من خلال مشاهدة ملخصات مبارياته، كل لاعب يدرس اللاعب المنافس في مركزه من فريق الدحيل، من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباراة، وهناك قناعة لدى الأهلي بأن مواجهة الدحيل هي مواجهة أمام فريق قوي للغاية ويمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة".
واستمر "ندرك رغبة جماهير الأهلي العظيمة في مواصلة تحقيق البطولات، ونعي أنها تريد مزيدا من التتويجات. وإذا حققت بطولة مع الأهلي، فمن الطبيعي أن تتطلع إلى إضافة المزيد من البطولات، خاصة أن جماهيرنا تسعى للفوز بكل الألقاب على مختلف الأصعدة".
وأضاف "أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يعي تماما حجم المسيؤولية الملقاة على عاتقه، وحجم الضغوط والبحث الدائم عن تحقيق البطولات والإنجازات والأرقام القياسية، لذلك نقاتل جميعا من أجل حصد البطولات لإسعاد جماهيرنا".
وأتم "المساندة ليست جديدة على جماهيرنا الوفية في كل مكان، تواجدهم في المطار فور الوصول إلى الدوحة، وزحفهم إلى فندق الإقامة أمر يسعدنا ويحفزنا ويمنحنا المزيد من الدوافع من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات. تفاءلوا خيرا، الأهلي قادر علي تحقيق كل ما يسعدكم، وسنكون عند حسن ظنكم".
ويستهل الأهلي مشاركته السادسة في مونديال الأندية بمواجهة مضيفه الدحيل بطل قطر يوم الخميس.
والفائز من المواجهة يلعب في نصف ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا.