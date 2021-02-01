مونديال الأندية - كهربا: كل لاعب في الأهلي يدرس منافسه من الدحيل

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إنه وزملاؤه يدرسون فريق الدحيل جيدا قبل مواجهته يوم الخميس في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية 2020.

وصرح كهربا عبر المركز الإعلامي للأهلي "كل اللاعبين لديهم هدف واضح، وهو الفوز على الدحيل، وتخطي هذا الدور من أجل إسعاد جماهير الأهلي. لا حديث عن أي شيء سوى مباراة الدحيل. نعلم جميعا أن الكل يتمنى أن نواجه بايرن ميونيخ في الدور التالي، ولكن بالنسبة لنا كل هذه الأمور مؤجلة تماما، خاصة أن أي حديث بخلاف مباراتنا الأولى أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا".

وواصل لاعب إنبي والزمالك السابق "الجهاز الفني واللاعبون يستعدون لمواجهة فريق الدحيل بشكل جيد جدا من خلال مشاهدة ملخصات مبارياته، كل لاعب يدرس اللاعب المنافس في مركزه من فريق الدحيل، من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباراة، وهناك قناعة لدى الأهلي بأن مواجهة الدحيل هي مواجهة أمام فريق قوي للغاية ويمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة".

واستمر "ندرك رغبة جماهير الأهلي العظيمة في مواصلة تحقيق البطولات، ونعي أنها تريد مزيدا من التتويجات. وإذا حققت بطولة مع الأهلي، فمن الطبيعي أن تتطلع إلى إضافة المزيد من البطولات، خاصة أن جماهيرنا تسعى للفوز بكل الألقاب على مختلف الأصعدة".

وأضاف "أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يعي تماما حجم المسيؤولية الملقاة على عاتقه، وحجم الضغوط والبحث الدائم عن تحقيق البطولات والإنجازات والأرقام القياسية، لذلك نقاتل جميعا من أجل حصد البطولات لإسعاد جماهيرنا".

وأتم "المساندة ليست جديدة على جماهيرنا الوفية في كل مكان، تواجدهم في المطار فور الوصول إلى الدوحة، وزحفهم إلى فندق الإقامة أمر يسعدنا ويحفزنا ويمنحنا المزيد من الدوافع من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات. تفاءلوا خيرا، الأهلي قادر علي تحقيق كل ما يسعدكم، وسنكون عند حسن ظنكم".

ويستهل الأهلي مشاركته السادسة في مونديال الأندية بمواجهة مضيفه الدحيل بطل قطر يوم الخميس.

والفائز من المواجهة يلعب في نصف ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا.