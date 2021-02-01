مونديال الأندية - الأهلي يُسلم قميصه لـ فيفا بتوقيع ورسالة من الخطيب

أعلن النادي الأهلي تسليم قميصه بتوقيع محمود الخطيب رئيس النادي إلى متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وذلك في بيان عبر الموقع الرسمي.

وأشار بيان الأهلي: "جاء طلب فيفا بالحصول على قميص نادي القرن، مزينا بتوقيع محمود الخطيب ووضعه في متحفه بقسم كأس العالم للأندية تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة القدم".

وواصل "وبصفته أحد أبرز أساطير كرة القدم في العالم والقارة الإفريقية ورئيس أكبر ناد في القارة".

ووقع الخطيب على قميص الأهلي وكتب: "دعوات النادي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس.