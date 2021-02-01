سيراميكا كليوباترا يعلن غياب 5 من لاعبيه ضد أسوان للإصابة

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 16:03

كتب : FilGoal

الصورة من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا

قال فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا إن فريقه سيفتقر لجهود 5 من لاعبيه قبل مواجهة أسوان بسبب الإصابات.

وصرح فريد رضوان للصحفيين: "سيغيب الخماسي طارق سامي وأحمد محسن وسيف تقا وكوامي بونسو وشريف دابو عن مواجهة أسوان".

وواصل "يعاني دابو من شد في العضلة الأمامية وعاودت إصابة الخلفية أحمد محسن الظهير الأيسر، بجانب إصابة طارق سامي بشد في العضلة الخلفية".

أخبار متعلقة
سيراميكا كليوباترا يضم ظهير الرجاء المغربي التدعيمات مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يُعلن تعاقده مع لاعب المقاصة مصدر في سيراميكا كليوباترا يوضح لـ في الجول سبب تأخر إعلان ضم لاعب الرجاء

وتابع "يعاني بونسو من شد في العضلة الأمامية، في حين أصيب سيف تقا بالتهاب في منشأ العضلة الضامة".

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز في الثانية والنصف عصر الثلاثاء.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

في الدوري الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - فيصل وجعفر يقودان الهجوم وغياب شيكابالا والمثلوثي 17 دقيقة | الدوري المصري
مونديال الأندية - الشناوي: أتمنى مواجهة نوير.. وأطمح للتتويج باللقب 28 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال الأندية - كهربا: كل لاعب في الأهلي يدرس منافسه من الدحيل 51 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مونديال الأندية - الأهلي يُسلم قميصه لـ فيفا بتوقيع ورسالة من الخطيب 58 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
سيراميكا كليوباترا يعلن غياب 5 من لاعبيه ضد أسوان للإصابة ساعة | الدوري المصري
فينالدوم: هدف صلاح الرائع؟ علينا الاستمرار في اللعب بهذه الطريقة ساعة | الدوري الإنجليزي
نيفيل يكشف لماذا يفضل صلاح على ماني ساعة | الدوري الإنجليزي
الجزيرة يعلن فسخ عقد عموري بالتراضي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. رميات الترجيح تٌقصي الفراعنة بشرف 2 كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد توتنام 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان
قد ينال إعجابك