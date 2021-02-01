سيراميكا كليوباترا يعلن غياب 5 من لاعبيه ضد أسوان للإصابة

قال فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا إن فريقه سيفتقر لجهود 5 من لاعبيه قبل مواجهة أسوان بسبب الإصابات.

وصرح فريد رضوان للصحفيين: "سيغيب الخماسي طارق سامي وأحمد محسن وسيف تقا وكوامي بونسو وشريف دابو عن مواجهة أسوان".

وواصل "يعاني دابو من شد في العضلة الأمامية وعاودت إصابة الخلفية أحمد محسن الظهير الأيسر، بجانب إصابة طارق سامي بشد في العضلة الخلفية".

وتابع "يعاني بونسو من شد في العضلة الأمامية، في حين أصيب سيف تقا بالتهاب في منشأ العضلة الضامة".

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز في الثانية والنصف عصر الثلاثاء.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.