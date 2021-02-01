الجزيرة يعلن فسخ عقد عموري بالتراضي
الإثنين، 01 فبراير 2021 - 15:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي إنهاء تعاقده مع عمر عبد الرحمن "عموري" لاعبه بالتراضي.
ونشر النادي بيانا قال فيه: "تتوجه أسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية لـ فخر أبو ظبي، وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".
يعلن نادي الجزيرة عن انهاء تعاقده مع اللاعب عمر عبدالرحمن بالتراضي،
وتتوجه اسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية لـ #فخر_ابوظبي وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية. pic.twitter.com/RbRVUCiwER— نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) February 1, 2021
عموري صاحب الـ29 عاما انضم إلى الجزيرة في صيف 2019 مجانا، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى صيف 2022.
وشارك عموري خلال الموسم الحالي في مباراتين مع الجزيرة. وفي المجمل لعب مع الجزيرة في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.
ولعب النجم الإماراتي لنادي الهلال في صيف 2018 لمدة موسم بعد رحيله عن العين لأول مرة في مسيرته.
وارتدى عموري قميص الهلال في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.