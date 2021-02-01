الجزيرة يعلن فسخ عقد عموري بالتراضي

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 15:24

كتب : FilGoal

عموري - الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي إنهاء تعاقده مع عمر عبد الرحمن "عموري" لاعبه بالتراضي.

ونشر النادي بيانا قال فيه: "تتوجه أسرة النادي بالشكر للاعب على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية لـ فخر أبو ظبي، وتتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية".

عموري صاحب الـ29 عاما انضم إلى الجزيرة في صيف 2019 مجانا، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى صيف 2022.

وشارك عموري خلال الموسم الحالي في مباراتين مع الجزيرة. وفي المجمل لعب مع الجزيرة في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

ولعب النجم الإماراتي لنادي الهلال في صيف 2018 لمدة موسم بعد رحيله عن العين لأول مرة في مسيرته.

وارتدى عموري قميص الهلال في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

في الإمارات الدوري الإماراتي عموري
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