مونديال اليد - هانسن لـ في الجول: فخور بالفريق بعد تحقيق اللقب.. لدينا ما يلزم لاستمرار النجاح

يرى ميكيل هانسن أفضل لاعب في بطولة العالم 2021 نجم منتخب الدنمارك المتوج بلقب بطولة العالم لليد أن فريقه لديه ما يلزم من أجل استمرار النجاح.

ويتألق منتخب الدنمارك في العقد الأخير بصورة واضحة، وحقق الفريق بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي وهي الثانية في تاريخ الفريق أيضا.

ولم يخسر منتخب الدنمارك في بطولة العالم منذ خسارته في ثمن نهائي 2017 أمام المجر وبالتحديد يوم 22 من يناير في العام نفسه.

وقال هانسن لـ FilGoal.com: "بالطبع سعيد بحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة لكن سعادتي أكبر بالتتويج باللقب في تلك الظروف الصعبة".

وأضاف أفضل لاعب في بطولة العالم "نملك جيلا رائعا يمزج بين الخبرة والشبابوأعتقد أن لدينا ما يلزم لاستمرار النجاح لسنوات مقبلة".

وشدد "حتى في حال اعتزال عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة خلال السنوات المقبلة سيكون الشباب الموهوب في الفريق لديه الخبرة الكافية لاستمرار النجاح".

وكشف هانسن "سنحتفل خلال الفترة الحالية وبعد ذلك نعود للتحضير من أجل ذهبية أولمبياد طوكيو، نريده عاما استثنائيا رغم صعوبته".

وبالحديث عن المواجهات الصعبة قال: "بالنسبة لي جميع المباريات مهمة ولكن كلما تقدمت في الأدوار كلما زادت صعوبة، لكن تبقى مباراة مصر من أقوى المواجهات في البطولة بشكل عام بسبب امتدادها لـ 20 دقيقة إضافية بجانب الوصول للرميات الترجيحية".

وحصد ميكيل هانسن جائزة أفضل لاعب في بطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد التتويج عامي 2013 و2019.

بينما حصد من قبل جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي ثلاث مرات أيضا لكن أعوام 2011 و2015 و2018.

وعن صعوبة الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا أوضح "بالطبع كانت هناك مخاوف قبل تنظيم البطولة، نحن في ظروف استثنائية".

وتابع "أعلم أن حضور الجماهير أمر رائع ومؤثر لكنها ظروف فرضت علينا وإجراء الفقاعة الطبية واقتصار الحضور عليهم هو أفضل الحلول".

وواصل أفضل لاعب في بطولة العالم "راض في النهاية عن مجمل ما حدث والأهم هو ختام البطولة بنجاح للنهاية دون أي مشكلة".

واختتم تصريحاته "فخور جدا بالفريق وبأداء كافة اللاعبين، نجحنا في النهاية تكليل مجهوداتنا بحصد اللقب الثاني والآن علينا استمرار العمل".