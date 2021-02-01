"شعر بالحرج".. آس: إيسكو يريد مغادرة ريال مدريد بعد عدم مشاركته ضد ليفانتي

يبدو أن إيسكو قرر إنهاء علاقته مع ريال مدريد بعد عدم مشاركته ضد ليفانتي، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية.

ريال مدريد خسر ضد ليفانتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية للدوري الإسباني في مباراة لم يشارك فيها إيسكو.

وأوضح تقرير "آس" أن إيسكو شعر بالحرج بعدما فضل دافيد بيتوني –الذي يقود ريال مدريد في غياب زين الدين زيدان بسبب فيروس كورونا- أن يدفع باللاعب الشاب سيرجيو أريباس على حسابه.

قرار بيتوني الذي جاء بالاتفاق مع زيدان، جعل إيسكو يشعر بالحرج خصوصا وأنه لم يقم بإجراء عمليات الإحماء خلال المباراة.

ووفقا للتقرير فإن إيسكو لن يرحل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لضيق الوقت المتبقي، حيث تغلق نافذة الانتقالات اليوم الاثنين.

لكن بحسب ما علمته "آس" من مصدر مقرب للاعب فإن إيسكو سيرحل عن ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأكدت أن الثقة بين إيسكو والجهاز الفني أصبحت منعدمة.

ويمتلك ريال مدريد رباعي في وسط الملعب فقط بعد إعارة مارتن أوديجارد لأرسنال، وهم: لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو وفيدي فالفيردي.

وشارك إيسكو في 12 مباراة فقط مع ريال مدريد في الموسم الحالي، لم يبدأ منهم إلا 4 مباريات فقط بشكل أساسي.

ولم يصنع إيسكو إلا هدف وحيد في الموسم الحالي.

وانتقل إيسكو لريال مدريد في صيف 2014 قادما من ملقا، وشارك في 321 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات وسجل 51 هدفا وصنع 55.