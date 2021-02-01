مصدر في الاتحاد لـ في الجول: استمرار إيجابية مسحة 6 لاعبين قبل مباراة المقاصة

قال مصدر في الاتحاد السكندري إن عينة 6 من لاعبي الفريق استمرت إيجابية قبل مواجهة مصر للمقاصة في الدوري يوم الأربعاء، كما أشار إلى قرار من مجلس الإدارة اليوم الإثنين للاطمئنان على اللاعبين. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "استمرار إيجابية مسحة 6 من لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة مصر للمقاصة المقبلة".

وواصل "اللاعبون هم أحمد نبيل مانجا ومحمد عطوة وعبد السميع إبراهيم "سيمو" ومصطفى إبراهيم وروماريو ويليامز وعماد السيد".

وتابع "واستمرار إيجابية مسحة اثنين من أعضاء الجهاز الفني كذلك".

وأتم "قررت إدارة النادي إجراء مسحة جديدة على نفقتها عصر اليوم الإثنين بمعامل جامعة الإسكندرية للاطمئنان على اللاعبين".

وتأجلت 3 مباريات لزعيم الثغر بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق، وهي: إنبي ثم مصر للمقاصة ثم غزل المحلة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري من 6 مباريات.

ويستعد الاتحاد حاليا لمواجهة مصر للمقاصة في إطار مواجهات الجولة الـ 9 من الدوري المصري الممتاز.