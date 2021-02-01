عبد الله جمعة: لا يهم من يشارك أنا أم فتوح.. الأولى استمرار انتصارات الزمالك

قال عبد الله جمعة مدافع الزمالك إنه لا يوجد مشكلة من يشارك كظهير أيسر المهم مصلحة الفريق وتواصل انتصاراته، وذلك في تصريحاته عبر قناة "الزمالك".

وصرح جمعة حول علاقته بمحمد عبد الغني مدافع فريقه قائلا: "تجمعني علاقة جيدة بمحمد عبد الغني لأننا نتواجد سويا في نفس الغرفة بالمعسكرات، وكنت أكثر من سانده طيلة فترة عدم مشاركته والفترة التي شعر خلالها بالظلم لعدم تواجده، كنت دائما أقول له لا تتعجل ستأتيك الفرصة وتلعب".

وواصل "أول شيء لا توجد مشكلة من يشارك، المهم أن ينتصر الفريق، في النهاية يقال إن الزمالك فاز ببطولة وليس عبد الله جمعة أو فتوح".

وأكمل "فتوح مثل شقيقي تواجد معي في إنبي فترة وفي الزمالك، لا يهم من يلعب، المهم أن تسير الأمور على خير ما يرام".

وتحدث ضاحكا حول علاقته بمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريقه قائلا: "شيكابالا قال لي لن تجلس بجواري مجددا لأنني أضحكه كثيرا، أقسم على عدم جلوسي بجواره، لأنه في أحد المباريات تعادلنا وكنت بجواره فجعلته يضحك والكاميرا أظهرت وجهه فقال لي ابعد عني لا أريد مشاكل مجددا".

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.