إنتر يؤكد بقاء إريكسن وبيرسيتش مع الفريق ويوضح موقف سانشيز

أعلن نادي إنتر عن استمرار كريستيان إريكسن وإيفان بيرسيتش مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وكانت بعض التقرير الصحفية قد أشارت إلى أن الثنائي قد يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي: "لن نقوم ببيع أو شراء أي لاعب اليوم".

وتغلق نافذة الانتقالات الشتوية، اليوم الاثنين، في أوروبا.

وأضاف تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس "إريكسن سيستمر مع الفريق".

وعن احتمالية إجراء صفقة تبادلية مع روما، قال: "الاتفاق حول تبادل ألكسيس سانشيز مع إدين دجيكو لن يتم".

وانتقل إريكسن لإنتر في يناير لعام 2020 قادما من توتنام.

ولعب إريكسن 42 مباراة مع إنتر سجل بهم 5 أهداف وصنع 3.

أما بيرسيتش فقد عاد للفريق بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونيخ، وأشارت بعض التقارير الصحفية أنه قد ينتقل لنادي إيفرتون الإنجليزي.

وشارك بيرسيتش في 26 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 3.

بينما لم يلعب سانشيز إلى 20 مباراة في الموسم الحالي سجل بها هدفين وصنع 5.

ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 44 نقطة خلف ميلان المتصدر بـ46 نقطة.