لاعب الدحيل: مهمتنا لن تكون سهلة ضد الأهلي.. لا مستحيل في كرة القدم

يدرك كريم بوضيف لاعب الدحيل القطري صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه في أول مبارياته بكأس العالم للأندية ضد الأهلي المصري.

الدحيل بطل قطر مستضيفة مونديال الأندية 2020 يبدأ مشواره بالصدام مع الأهلي المصري في ربع نهائي المسابقة يوم الخميس.

وقال بوضيف في تصريحات لجريدة الشرق القطرية: "نعلم جيدا أن المهمة لن تكون سهلة ضد الأهلي بطل إفريقيا الذي يملك لاعبين على مستوى عال يتواجد معظمهم في المنتخب المصري".

وأضاف "ما سيجعل اللقاء صعبا على الفريقين هو أن الدحيل والأهلي يلعبان من أجل الوصول للدور نصف النهائي ومواجهة نادي بايرن ميونيخ الألماني".

وتابع ذو الأصول الجزائرية "الجميع يعرف النادي الأهلي المصري، ونحن نحاول دراسة الخصم وتحديد نقاط القوة والضعف من أجل اللعب عليها لتحقيق نتيجة إيجابية".

واستطرد "الأهلي المصري فريق كبير ويضم في صفوفه العديد من اللاعبين المتميزين، ولديه الرغبة الكبيرة للوصول لأبعد نقطة في كاس العالم للأندية، لذلك نحن نحترم الأهلي كفريق كبير له وزنه الإفريقي والعربي".

وشدد "صفوفنا مكتملة والجميع لا يتحدث سوى عن تحقيق نتيجة إيجابية على الرغم من صعوبتها، لا مستحيل مع كرة القدم، وعليك أن تؤمن بقدراتك وأن تضع الثقة في نفسك لأنها مواجهة بين 11 لاعبا ضد 11 لاعبا".

📸 رئيس الأهلي محمود الخطيب يلقي التحية على الجماهير في مطار الدوحة بعد وصول الفريق لخوض بطولة كأس العالم للأندية 🔴🦅pic.twitter.com/lImzuzbpZ0 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 29, 2021

واستمر "يجب أن يكون التركيز حاضرا خلال المباراة لتقديم المستوى المشرف والنتيجة الإيجابية التي تتأهل الفريق إلى المرحلة التالية من البطولة".

الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل سيلاقي بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية.

وواصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما "هناك منافسة كبيرة بين اللاعبين من أجل ضمان مكان أساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي صبري لموشي".

وأتم "الدحيل يملك هجوما قويا سجل 36 هدفا، كما أن أي لاعب بمقدوره أن يسجل لأننا نلعب كرة جماعية جميلة ولا نعتمد فقط على اللاعب الواحد وهذا هو الشيء الذي جعل الدحيل يعود بقوة في الجولات الأخيرة".

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

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وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.