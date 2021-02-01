بلال: بواليا انضم لـ الأهلي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. وهذا هو الفارق بين الجزيري ومروان حمدي

قال أحمد بلال نجم هجوم الأهلي السابق إن المهاجم رقم 9 ظُلم في مصر بسبب طريقة اللعب واتباع طرق لا تناسب اللاعبين. وأن والتر بواليا انضم إلى فريقه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وليس بمتابعته وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وصرح بلال: "المهاجم رقم 9 في مصر ظُلم في طريقة اللعب".

وواصل "بواليا انضم للأهلي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، هل شاهدت اللاعب تحت الضغط والمساحات وغيرها؟ هل راقبته بشكل جيد ولفترة كبيرة لكي تحكم عليه؟ أم لأنه سجل 5-6 أهداف مع الجونة فضمه؟".

وأكمل "الزمالك مع مروان حمدي هل قمت بضمه بسبب قناعات أم لرحيل مصطفى محمد فقط؟".

وتابع "التقييم يتم بناء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاليا تقوم بإقالة مجالس إدارات، لها تأثير كبير، ضم اللاعبين لا يتم بقناعات شخصية، لكن هناك تأثير على رأيك".

وأردف "في الخارج هناك استطلاع رأي، لكن لكي يضم لاعب بقيمة كبيرة يتم بناء على مراقبة ومتابعة كبيرة".

وأكمل "اختفاء اللاعب رقم 9 سببه طريقة اللعب والمدربين".

وتطرق للحديث حول تقييم صفقات الزمالك والأهلي في الهجوم قائلا: "سيف الدين الجزيري لاعب كرة متميز وإمكانياته جيدة لكن هل شخصيته تتحمل الجماهير والضغط؟ إمكانياته تتناسب مع الزمالك لكن الضغط".

وتابع "مروان حمدي قد يكون مختلفا بعض الشيء عن سيف، لم أتابعه بشكل كبير، أرى أن سيف مهاراته أكبر، مروان مهاجم منطقة جزاء يعمل على العرضيات ويعتمد على اللاعب رقم 10 والتمريرات البينية".

وأردف "شاهدت بواليا مع فريقه السابق، طريقة لعب الجونة مختلفة عن الأهلي، لم أر بعد قدرته على لعب الكرات الرأسية وغيرها من التحركات، ربما الضغوط، هل تتغير طريقة لعبه؟ سنرى، لكن حتى الآن لا أرى مهاجما لديه جودة عالية".

وتحدث حول انضمام باسم مرسي للمقاصة قائلا: "باسم مرسي قدم مباريات جيدة مع الإنتاج الحربي، يتحرك وقوي، هل سيفيد المقاصة؟ لا يمكنني الحكم، طريقة لعب المقاصة شبيهة بعض الشيء بالمقاصة (مع مختار وليس حمادة صدقي)"

وتابع حول عمر السعيد وانضمامه للجونة قائلا: "عمر السعيد لم يُظلم في الزمالك، ليس من الضروري حينما تلعب للزمالك تكون النجم الأكبر، لكل نادي مقوماته وطلباته المختلفة".

وأتم ضاحكا حول مستقبل الهجوم في مصر "مصطفى محمد وأحمد ريان لديهم إمكانيات جيدة، مصطفى أكثر ثقة والتي حصل عليها من الزمالك ومني شخصيا وأنا منحته ثقة بما فيه الكفاية".