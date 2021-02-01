منافس الأهلي - فيفا يعلن قائمة بايرن ميونيخ لمونديال الأندية

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 13:22

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة بايرن ميونيخ التي سيخوض بها غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2020.

ويواجه بايرن ميونيخ الفائز من مباراة الأهلي والدحيل (ربع النهائي)، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير المقبل.

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وشهدت قائمة العملاق البافاري تواجد روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم من فيفا.

وضمت القائمة ترسانة نجوم بايرن ميونيخ مثل مانويل نوير وديفيد ألابا وجوشوا كيميتش وكينجسلي كومان وسيرجي جنابري ودوجلاس كوستا وليروي ساني وتوماس مولر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير – أليكساندر نوبل – رون ثوربين هوفمان

الدفاع: نيكلاس سولي – بينجامين بافار – خافي مارتينيز – جيروم بواتينج – بونا سار – لوكاس هيرنانديز – ديفيد ألابا – ألفونسو ديفيز

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جرويتسكا – مارك روكا – كورنتين توليسو – كينجسلي كومان – جمال موسيالا

الهجوم: سيرجي جنابري – روبرت ليفاندوفسكي – ليروي ساني – دوجلاس كوستا – إريك ماكسيم تشوبو موتينج – توماس مولر.

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