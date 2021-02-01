منافس الأهلي - فيفا يعلن قائمة الدحيل لمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الدحيل التي سيخوض بها غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2020.

ويواجه الدحيل نظيره الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس، على أن يواجه المنتصر، بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وشهدت القائمة تواجد ترسانة النجوم، وضمت المهدي بن عطية وأحمد ياسر المحمدي وعلي كريمي والمعز علي ومايكل أولينجا ودودو وإسماعيل محمد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الباكاري – خليفة أبابكر – صلاح زكريا

الدفاع: محمد موسى – علي مولاه – المهدي بن عطية – باسم هشام – أحمد ياسر – إسماعيل محمد – سلطان بريك – علي عفيف – عاصم ماديبو

الوسط: لويز جونيور – كريم بوضياف – عبد الله الأحرق – خالد محمد – علي كريمي

الهجوم: إدميلسون جونيور – مبارك شنان – المعز علي – مايكل أولينجا – محمد مونتاري - دودو