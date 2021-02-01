المقاصة: رحيل إيهاب جلال إلى بيراميدز؟ لن نتخلى عن العنصر الأساسي لاستثماراتنا

قال سيد متولي المدير الرياضي لنادي مصر للمقاصة إنه لا مجال لرحيل إيهاب جلال لتدريب فريق آخر، مشيرا إلى أنه العنصر الأساسي في استثمارات النادي. وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح متولي قائلا: "لدينا مشروع استثماري مع مصر للمقاصة والعنصر الأساسي في استثماراتنا هو إيهاب جلال".

وواصل "نحمي أهم عنصر في مشروعنا وهو إيهاب جلال".

وأكمل "ولوائح اتحاد الكرة تقول إنه لا يمكنه إنهاء تعاقده، وإيهاب جلال بنفسه قال إنه مستمر".

وتابع "إيهاب جلال يُطلق عليه مدير فني محترف من الدرجة الأولى".

وأردف "إدارة بيراميدز محترفة في إدارة كل الأمور ولا أعتقد أنها ستفكر في مدير فني متعاقد مع ناد في الدوري المصري".

وتطرق للحديث عن ضم باسم مرسي: "كان هناك أكثر من عرض لمروان حمدي، لكننا لا نقف أمام طموح أي لاعب يرغب في التواجد في الأهلي والزمالك، حينما جاء العرض وافق اللاعب لكن قبل تفكيرنا حول مروان، من سيمكنه تعويض رحيله؟ لكيلا يتأثر الفريق".

وتابع "إيهاب جلال حدد لنا لاعبين، هما باسم مرسي وأحمد قطة مهاجم سيراميكا كليوباترا، لمست به رغبة كبيرة لتحقيق شيء مع الفريق".

وأردف "كنت من ضم باسم إلى الزمالك في 2014، وما رأيته وقتها من رغبة هي ذاتها نفس الرغبة التي شاهدتها يوم الأحد أثناء ضمه للمقاصة".

وأتم "لست قلقا على مصر للمقاصة، ومباراة الزمالك كما قال إيهاب جلال لم نأت إليها، هناك مباريات حققنا خلالها أكثر مما نتوقع، الظروف التي مر بها النادي وانتقال حقوق الرعاية أدت إلى أن النادي كان آخر فريق خاض فترة إعداد استمرت لـ15 يوما فقط وأن نحقق التالي من مباراة لأخرى فأنا مطمئن تماما".