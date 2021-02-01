متحدث الإسماعيلي: انضمام باهر لـ الأهلي؟ حينما يتفاوض على ضم لاعب يأتي من الباب دائما

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي إنه يتمنى تتويج الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، كما أشار إلى أنه لم يفاوض باهر المحمدي لاعب فريقه ونفى بشدة ما تردد في هذا الصدد. وذلك في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورتس 1".

وصرح علاء وحيد "أتمنى الأهلي بطلا لكأس العالم للأندية ونتمنى له التوفيق ويهدي هذا اللقب لروح الشهداء".

وواصل "دراجان من المدربين الذين يمتلكون سيرة ذاتية متميزة ويعرف ظروف الفريق جيدا، وسيتواجد معه أحمد العجوز وعطية صابر وسعفان الصغير".

وأكمل "أشكر كل الأندية التي تعاونت مع الإسماعيلي، القادم سيكون أفضل بالنسبة لنا".

وتابع "إصابة باهر المحمدي كانت معقدة وانتهت على خير ويقوم حاليا بتدريبات تأهيلية في الملعب".

وعن إمكانية انضمام باهر المحمدي للأهلي قال: "شاهدت بعض الحديث المنتشر، لكن الأهلي حينما يتفاوض مع لاعب يفعل ذلك من الباب، أكرر الأهلي حينما يتفاوض مع لاعب يتفاوض من الباب".

وأردف "قد يكون بعض المنتسبين للنادي تحدثوا مع بعض اللاعبين، لكن لا يوجد شيء رسمي من الأهلي لأي لاعب".

وأتم "باهر يتبقى في عقده 3 مواسم ونصف وندعو أن يعود أفضل مما كان بعد الإصابة".

ولم يشارك باهر المحمدي في أي مباراة مع الإسماعيلي منذ شهر سبتمبر الماضي.