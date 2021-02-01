وكيله لـ في الجول: يوفيتش طلب من الإدارة تعيين مساعد يعرف لاعبي الإسماعيلي

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 12:32

كتب : ياسر الشريف

دراجان يوفيتش مدربا للإسماعيلي

قال محمد عبد الجابر وكيل أعمال دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي إن موكله طلب من إدارة الدراويش تعيين مدرب يكون لديه معرفة سابقة باللاعبين لمساعدته في المران وذلك في تصريحات لـFilGoal.com.

وتولى يوفيتش تدريب الإسماعيلي ليكون المدرب السابع للفريق هذا الموسم.

وأوضح وكيله لـFilGoal.com: "يوفيتش أكد ضرورة وجود مدرب بجواره ولو بصفة مؤقتة لديه معرفة سابقة باللاعبين في المران الأول له مع الفريق".

وأضاف "الإدارة كانت طلبت تأجيل حسم هذا الأمر لحين الانتهاء من ملف الانتقالات الشتوية".

وتابع "يوفيتش سيجتمع اليوم مع المسئولين بالنادي لاختيار الجهاز المعاون له".

واستمر "يوفيتش لديه ملاحظات عديدة على أداء لاعبي الإسماعيلي خلال مباراة بيراميدز".

وواصل "ملاحظاته الإيجابية كانت أكثر من الملاحظات السلبية التي تتعلق بالتنظيم داخل الملعب".

وأتم "يوفيتش قال إن الوقت لن يساعده على علاج هذه الأخطاء قبل مواجهة سموحة لكنه سيبدأ في التعامل معها بعد الإنتهاء من المباراة".

ويلعب الإسماعيلي ضد سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع العاشر للدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري
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