ناجي: الأهلي سيشعر وكأنه يواجه الدحيل في القاهرة.. ومصر لديها 10 حراس على أعلى مستوى

قال أحمد ناجي مدرب حراس سموحة إن الأهلي يجب أن يكون حريصا ومهتما للغاية بمدى قوة فريق الدحيل، كما أشار إلى أنه سيشعر وكأنه يلعب في القاهرة عكس مبارياته في كأس العالم للأندية في اليابان.

وصرح ناجي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "مركز حراسة المرمى في مصر مطمئن جدا، قلت إن لدينا 10 حراس بإمكانهم تمثيل مصر وتم انتقادي، لكن بعد ذلك شاهد الناس ما كنت أعنيه، لدى كل ناد حارس يمكنه الاحتراف واللعب على أعلى مستوى".

وواصل مدرب حراس الأهلي السابق: "عملت في قطر لفترة وأعرف الأجواء ونادي الدحيل، لديهم إمكانيات غير طبيعية، يتوفر لهم كل شيء، في الدوري مؤخرا مثل الأهلي وحدث لهم بعض العثرات".

وأكمل "لكنه فريق يجب أن يكون الأهلي قد تابعه بشكل جيد جدا، لأنه فريق يمتلك قدرات قوية".

وتابع "السداسي الأمامي يمتلك قدرات عالية جدا، هذا لا يقلل من الأهلي وإمكانياته وقدرته على تخطي المرحلة، لكن الدحيل فريق كبير لابد أن يكون الأهلي حريصا ومهتما بشكل شديد".

وأردف "متأكد أن شركة الدحيل والنادي منحوا معلومات للأهلي، والجالية المصرية في قطر كبيرة جدا، معظم بطولات كأس العالم التي خضتها مع الأهلي كانت في اليابان لم يكن هناك جماهير كثيرة، لكن في قطر سيشعر الأهلي وكأنه يلعب في القاهرة".

واستطرد "يجب أن يكون الهدف إسعاد الجماهير، وأتمنى تحقيق الهدف المطلوب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس. وتعد تلك هي المشاركة السادسة في البطولة للقلعة الحمراء.

وتطرق ناجي للحديث عن مستوى حراس المرمى في مصر قائلا: "الشناوي وأبو جبل تحديدا حققوا أرقاما مرتفعة للغاية وساهموا بشكل مؤثر مع المنتخب".

وأردف "كل الشكر لمدربيهم، ميشيل يانكون وعمرو عبد السلام، واضح حجم العمل والإضافات، الثنائي محترف بشكل قوي وعملوا كثيرا وهذا واضح".

واستطرد "الشناوي منذ كأس العالم وكأس الأمم مستواه ذاته بل أفضل، وأبو جبل الأمر نفسه، لديه منافسين أقوياء ومع ذلك ثبت أقدامه بشكل كبير ويؤدي بقوة في أوقات حرجة، هناك مباريات في دوري الأبطال كان أبو جبل نجمها".

وتابع "أدرب شريف إكرامي منذ كان في التاسعة من عمره، وأعرف التحدي الذي اختاره وأحييه، ونحن لسنا ملائكة جميعنا نخطئ الأمر مثل اللاعب، الحارس يخطئ".

وأكمل "الحارس المتميز يخطئ على فترات متباعدة".

وواصل "لا أرغب في الحديث عن أحمد الشناوي لأنني مقهور".

وأضاف "أحمد الشناوي حارس كبير جدا وموهوب جدا ولا أفهم لماذا يستسلم بهذه الطريقة؟ استسلام له مبررات عديدة، يجب أن يجدد له أحد الدوافع، الأمر ليس أموالا فقط".

واستكمل "يجب أن يجدد له أحد الدوافع ليستنفر له إمكانياته الفنية، اعتقدت أنه سيقاتل هذا الموسم، وجود شريف إكرامي كان من المفترض أن يخلق منافسة مع وجود حارس كبير مثل المهدي سليمان".

وأشار "لكن الأمر ليس حول حصولي على عقد كبير واستسلم، أتمنى أن يستفيق لأن ذلك خسارة كبيرة لمنتخب مصر".

وأردف "المهدي سليمان لم يقصر كان يلعب وأساسي وشارك بشكل جيد، عواد لعب ولم يكن موفقا وبعد ذلك استغل أبو جبل الفرصة، لكن عاد بشكل احتياطي، الفريق الكبير يحتمل وجود حارسين وثلاثة على مستوى كبير".

وتابع "عواد على مستوى فني رائع يحتاج لفريق كبير كهذا وبعض التوفيق في البدايات وتعثر قليلا، لكن لن يقلل ذلك منه كحارس كبير، لكنه بحاجة للعب تحت ضغط".

وأكمل "هذا ما واجهناه في كأس العالم وانتقدنا الناس، كان في الإسماعيلي لا يلعب على بطولة ولا ينافس على إفريقيا لم يلعب تحت ضغوط، أردنا أن يلعب تحت ضغوط حتى يتواجد مع المنتخب".

وتطرق للحديث عن إمكانية عودة الحراس الأجانب للدوري المصري بعد أكثر من 10 سنوات من قرار منعهم قائلا: "أرحب جدا باستقدام الحراس الأجانب، الحديث حول عدم وجودهم ليس منطقيا".

وواصل "تضم مهاجم وظهير ومدافع لكن ليس حارس؟ أنا بحاجة لحارس سأضمه لكن بجودة كبيرة لأنني لو هبطت سأصرف 200 مليون جنيه لكي أعود للممتاز".

وشرح "لماذا لا يتواجد حراس أجانب؟ أتمنى وجود 8 أجانب في كل فريق، مع احترامي لكل من اعترض لكنه حديث متحمس".

وأردف "الاحتراف عرض وطلب، كيف ستسوق حراسنا للاحتراف؟ ألا تبالغ في أسعارهم ومطالبك، وافق على خروج 5 حراس".

وشرح "هو سوق وعرض وطلب في النهاية".

وأضاف "سبب عدم احتراف الحراس هو التسويق، ينضم إلينا لاعبين ليسوا جيدين بأسعار كبيرة لأنه لديه مُسوق شاطر".

وواصل "لدي 10 حراس يلعبون في أي مكان في العالم بما أنني أتابع كل مكان".

وأكمل "في سموحة فوجئت بالهاني سليمان يمكنه الاحتراف في هذه السن، وعامر عامر وأحمد ومحمد الشناوي وأبو جبل وعواد وإكرامي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي ومحمد بسام لدينا ثروة حراس".

وأتم "مانويل جوزيه كل شيء ضُرب في خلاط، عنف ولين وسخرية وشدة وذكاء وإدارة مباريات، لكن هذه التركيبة تحتاج لوقت كبير من موسيماني لكي يصل إليها، رغم قناعتي الكبيرة به كمدرب ويمتلك مسيرة جيدة لكن يحتاج لوقت كبير".