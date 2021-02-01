مونديال الأندية - نجم الدحيل: سنقدم كل ما يجعلنا نعبر الأهلي ونصل لنصف النهائي

أوضح المعز علي قائد فريق الدحيل أن فريقه يستعد بشكل مثالي لبطولة كأس العالم للاندية، مشددا على رغبته في الوصول لمراحل متقدمة بالمسابقة.

الدحيل بطل قطر مستضيفة مونديال الأندية 2020 يبدأ مشواره بالصدام مع الأهلي المصري في ربع نهائي المسابقة يوم الخميس.

وقال المعز لموقع ناديه: "الفريق جاهز لخوض هذه المنافسة وهي المرة الأولى للنادي ومعظم اللاعبين، وبالتأكيد الجميع متشوق لهذا الظهور".

وأضاف "سنستعد بالدرجة المثالية لتشريف قطر وشعار نادي الدحيل خاصة وأننا سنواجه النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "ظهورنا الاول في هذه البطولة يمنحنا الحماس لكي نقدم أنفسنا بالشكل المطلوب وسنظهر بصورة مغايرة عن التي ظهرت في الفترة الماضية لأن مستوى جميع الأندية المشاركة سيكون عالياً ونحن بدورنا يجب أن نكون في نفس المستوى".

وأتم "في مواجهة الأهلي سنقدم كل ما يجعلنا نفاجئ جماهيرنا بتحقيق الفوز والوصول للدور نصف النهائي".

الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل سيلاقي بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي مونديال الأندية.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.