مونديال الأندية – سعد سمير: خبرتنا تجعلنا نفكر أولا في لقاء الدحيل وليس بايرن

يرى سعد سمير لاعب الأهلي أن فريقه سيخوض مباراة صعبة حين يلاقي الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال سعد سمير عبر الموقع الرسمي للأهلي: "كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، ولها طابع خاص جدا، والمشاركة فيها حلم لأي لاعب، وهو ما نقلته للاعبين، خاصة أن معظمهم يتواجد لأول مرة في هذه البطولة".

وأضاف "أكدت للاعبين أنها بطولة الفرص العزيزة، لذلك فالجميع مطالب باستغلال أنصاف الفرصK من أجل تحقيق الفوز".

عن مواجهة الدحيل قال: :"منافس قوي للغاية، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، كما أنه يمتلك عناصر متميزة للغاية، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".

وشدد "الأهلي حضر من أجل تمثيل قارة إفريقيا وليس مصر فقط، ومن ثم تبقى المهمة صعبة وتحتاج إلى جهود الجميع؛ من أجل تحقيق الأهداف التي حضرنا من أجلها".

وعن مشاركته في كأس العالم من قبل، قال: "محظوظ لأني من اللاعبين الذين شاركوا في مباريات كان فيها حضور جماهيري"

وأكد "عنصر الجماهير مهم جدا للاعب الكرة، ويبقى الأمر مختلف تماما أيضا عندما تدافع عن ألوان قميص نادي القرن".

وأردف "نمتلك جماهير كبيرة ووفية، وكلنا نقاتل من أجل الأهلي الذي يعد كما نردد دائما أعظم نادي في الكون".

وأتم "الفريق يمتلك خبرات كبيرة، ويستطيع الفصل التام والتركيز فقط في مباراة الدحيل القطري وعدم الانشغال بما يتردد حول مواجهة بايرن ميونيخ، خاصة أننا تعودنا في النادي على التعامل مع كل خطوة على حدة؛ من أجل تحقيق أهدافنا"

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل.

وشارك سعد سمير مع الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2012 و2013.

ولعب سعد سمير مباراتين في بطولة عام 2013 والتي أُقيمت في المغرب.