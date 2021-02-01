مونديال الأندية – سعد سمير: خبرتنا تجعلنا نفكر أولا في لقاء الدحيل وليس بايرن
الإثنين، 01 فبراير 2021 - 11:20
كتب : FilGoal
يرى سعد سمير لاعب الأهلي أن فريقه سيخوض مباراة صعبة حين يلاقي الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
سعد سمير
النادي : الأهلي
وقال سعد سمير عبر الموقع الرسمي للأهلي: "كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، ولها طابع خاص جدا، والمشاركة فيها حلم لأي لاعب، وهو ما نقلته للاعبين، خاصة أن معظمهم يتواجد لأول مرة في هذه البطولة".
وأضاف "أكدت للاعبين أنها بطولة الفرص العزيزة، لذلك فالجميع مطالب باستغلال أنصاف الفرصK من أجل تحقيق الفوز".
عن مواجهة الدحيل قال: :"منافس قوي للغاية، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، كما أنه يمتلك عناصر متميزة للغاية، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".
وشدد "الأهلي حضر من أجل تمثيل قارة إفريقيا وليس مصر فقط، ومن ثم تبقى المهمة صعبة وتحتاج إلى جهود الجميع؛ من أجل تحقيق الأهداف التي حضرنا من أجلها".
وعن مشاركته في كأس العالم من قبل، قال: "محظوظ لأني من اللاعبين الذين شاركوا في مباريات كان فيها حضور جماهيري"
وأكد "عنصر الجماهير مهم جدا للاعب الكرة، ويبقى الأمر مختلف تماما أيضا عندما تدافع عن ألوان قميص نادي القرن".
وأردف "نمتلك جماهير كبيرة ووفية، وكلنا نقاتل من أجل الأهلي الذي يعد كما نردد دائما أعظم نادي في الكون".
وأتم "الفريق يمتلك خبرات كبيرة، ويستطيع الفصل التام والتركيز فقط في مباراة الدحيل القطري وعدم الانشغال بما يتردد حول مواجهة بايرن ميونيخ، خاصة أننا تعودنا في النادي على التعامل مع كل خطوة على حدة؛ من أجل تحقيق أهدافنا"
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل.
وشارك سعد سمير مع الأهلي في كأس العالم للأندية عام 2012 و2013.
ولعب سعد سمير مباراتين في بطولة عام 2013 والتي أُقيمت في المغرب.