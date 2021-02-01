نيمار: أريد البقاء في باريس.. الأمور تغيرت

شدد نيمار نجم باريس سان جيرمان أنه يود البقاء في العاصمة الفرنسية لوقت أطول، مشيرا إلى تأقلمه بشكل أكبر الآن مع النادي بعد مرور أكثر من 3 سنوات على رحيله من برشلونة.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال البرازيلي في حواره مع قناة TF1 الفرنسية:"أنا سعيد اليوم، سعيد حقا. الأمور تغيرت كثيرا. لا أستطيع تفسير ذلك، لكن اليوم أشعر أني بخير. تأقلمت. أصبحت أهدأ وأكثر سعادة. أريد البقاء في باريس".

أراد نيمار في وقت سابق العودة إلى برشلونة، لكن الأخير لم يدفع القيمة المالية التي طلبها باريس لتستمر رحلة البرازيلي في فرنسا.

ووجه نيمار رسالة إلى زميله كيليان مبابي الذي لم يجدد عقده مع باريس حتى الآن. وينتهي عقد الأخير في 2022.

وأضاف نجم سانتوس السابق "أريد أيضا أن يبقى مبابي. نريد أن يكون باريس فريقا عظيما. أريد مواصلة لعب كرة القدم وأن أكون سعيدا، هذا أهم شيء".

واستمر "نحب أنا ومبابي اللعب معا. أريد إخراج أفضل ما لديه. إنه فتى ذهبي. أطلق عليه الفتى الذهبي لأنه ذهبي حقا".

واسترجع نيمار خيبة الأمل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 الذي خسره أمام بايرن ميونيخ بهدف.

وقال نيمار (28 عاما):"بكيت. أردت فعلا العودة بالكأس لفرنسا. لسوء الحظ لم نتوج، لكن ستتاح لنا فرص أخرى وسنتأهل للنهائي ونفوز باللقب".

وشارك نيمار في 101 مباراة مع باريس وسجل 83 هدفا وأرسل 46 تمريرة حاسمة.

وتوج بعشرة ألقاب مع الفريق.