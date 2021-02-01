مونديال الأندية - هاني: سأتواجد ضد الدحيل.. ولا مجال للتفكير في مواجهة بايرن ميونيخ

قال محمد هاني مدافع الأهلي إنه سيتواجد في مباراة الدحيل مشيرا إلى تحسن حالته بشكل كبير بعد الإصابة التي لحقته به، كما شدد على أنه لا مجال للتفكير في مواجهة بايرن ميونيخ بأي شكل إلا في حالة تخطي الفريق القطري.

وصرح هاني عبر الموقع الرسمي للأهلي: "بدأت تدريبات الركض الخفيف والأمور تسير بشكل جيد جدا، سأكون متواجدا في مباراة الدحيل، وبالطبع المشاركة في كأس العالم للأندية أمر يدعو للفخر، خاصة وأنها أكبر بطولة على مستوى الأندية لأنها تضم أبطال القارات وكلها فرق قوية".

وواصل "الأهلي يشارك في المونديال ممثلا عن قارة إفريقيا كلها وليس مصر فقط وهو ما يشعل حماس الجميع لتقديم عروض قوية تليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي العظيمة".

وأكمل "ندرس فريق الدحيل بشكل جيد ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، وتركيزنا بالكامل في هذه المواجهة، لا نفكر على الإطلاق في مباراة بايرن ميونيخ الألماني، لدينا رغبة شديدة في تخطي الدحيل أولا لاستكمال المشوار بنجاح".

وتابع "بالطبع مباراة بايرن ميونيخ حال مواجهته تبقى تاريخية ولها حسابات أخرى، لكن هذا الأمر يحظر تماما التفكير فيه خلال الوقت الراهن، خاصة وأننا اعتدنا في الأهلي على السير خطوة بخطوة، وبوصلة تركيزنا الآن متجهة نحو مباراة الدحيل القطري فقط".

وأردف "نشعر بفخر واعتزاز بسبب جماهيرنا الوفية التي حضرت إلى مطار الدوحة لاستقبال الفريق".

وأتم "نفتقد بشدة جماهيرنا العظيمة، ونتمنى عودتها للملاعب من جديد واستمرار دعمها الذي يمنح الفريق الكثير من الثقة والدوافع للفوز بالبطولات وتحقيق الأرقام القياسية".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم الخميس في سادس مشاركاته بالبطولة.