مونديال الأندية - شريف: جئنا قطر مبكرا لنصل لأعلى درجة من التركيز في المونديال
الإثنين، 01 فبراير 2021 - 10:55
كتب : حسام نور الدين
قال محمد شريف مهاجم الأهلي إن فريقه سافر مبكرا إلى قطر ليصبح في أتم جاهزية لمونديال الأندية الذي ينطلق يوم الخميس المقبل.
وصرح شريف للمركز الإعلامي للأهلي "نحترم الفريق القطري الذي يضم بين صفوفه العديد من العناصر المميزة في كافة الخطوط، وحضرنا إلى قطر مبكرا للوصول إلى أعلى معدلات التركيز بهدف تحقيق نتائج تليق ببطل قارة إفريقيا".
وأضاف "بيتسو موسيماني (مدرب الفريق) تحدث معنا عن أهمية دراسة فريق الدحيل بشكل جيد جدا، ومن ثم بدأنا مبكرا مشاهدة تسجيلات المنافس من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس".
واستمر "جميع اللاعبين سعداء للغاية بالدعم الجماهيري من عشاق الأهلي في قطر، الفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في كل الدول وهو أمر يحفز اللاعبين ويمنحهم دوافع كبيرة لتحقيق الانتصارات".
ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه الدحيل، بطل قطر، يوم الخميس في الدور ربع النهائي.
والفائز من المواجهة يلعب ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.
ويجري الأهلي مسحة طبية جديدة اليوم الإثنين للاطمئنان على سلامة البعثة من فيروس كورونا.
وكشفت المسحة الأولى للفريق في قطر عن سلبية جميع العناصر عدا محمد مرجان المدير التنفيذي.