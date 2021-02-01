مونديال الأندية - شريف: جئنا قطر مبكرا لنصل لأعلى درجة من التركيز في المونديال

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 10:55

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف - الأهلي وبيراميدز

قال محمد شريف مهاجم الأهلي إن فريقه سافر مبكرا إلى قطر ليصبح في أتم جاهزية لمونديال الأندية الذي ينطلق يوم الخميس المقبل.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرح شريف للمركز الإعلامي للأهلي "نحترم الفريق القطري الذي يضم بين صفوفه العديد من العناصر المميزة في كافة الخطوط، وحضرنا إلى قطر مبكرا للوصول إلى أعلى معدلات التركيز بهدف تحقيق نتائج تليق ببطل قارة إفريقيا".

وأضاف "بيتسو موسيماني (مدرب الفريق) تحدث معنا عن أهمية دراسة فريق الدحيل بشكل جيد جدا، ومن ثم بدأنا مبكرا مشاهدة تسجيلات المنافس من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس".

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واستمر "جميع اللاعبين سعداء للغاية بالدعم الجماهيري من عشاق الأهلي في قطر، الفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في كل الدول وهو أمر يحفز اللاعبين ويمنحهم دوافع كبيرة لتحقيق الانتصارات".

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه الدحيل، بطل قطر، يوم الخميس في الدور ربع النهائي.

والفائز من المواجهة يلعب ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

ويجري الأهلي مسحة طبية جديدة اليوم الإثنين للاطمئنان على سلامة البعثة من فيروس كورونا.

وكشفت المسحة الأولى للفريق في قطر عن سلبية جميع العناصر عدا محمد مرجان المدير التنفيذي.

الأهلي محمد شريف
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