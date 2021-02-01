وكيله: أوباميكانو قد يرحل في الصيف.. فقط بايرن ميونيخ وإنجلترا يمكنها تحمل قيمة الصفقة

قال فولكر ستروث وكيل أعمال دايوت أوباميكانو لاعب ريد بول لايبزج إن موكله سيرحل خلال الصيف عن فريقه الحالي، مشيرا إلى أنه لم يقرر وجهته بعد، ومحددا الأندية التي يمكنها دفع ثمنه.

وصرح ستروث عبر قناة "سبورت 1" الألمانية قائلا: "احتمالية رحيله في الصيف كبيرة جدا، قرر أن يأخذ خطوته التالية".

وتابع "لكن لم يقرر وجهته بعد".

وأردف "قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تقدر بـ42.5 مليون يورو، فقط بايرن ميونيخ والأندية الإنجليزية بإمكانها تغطية قيمة الصفقة".

وأتم "الأندية الإسبانية ليس بإمكانها تحمل قيمة الصفقة".

وكانت "سبورت 1" الألمانية وصحيفة "بيلد" مواطنتها قد أوضحت في وقت سابق أن وكيل اللاعب أشار إلى وجود اهتمام من ناديين إنجليزيين بجانب بايرن ميونيخ للحصول على خدمات المدافع الدولي الفرنسي.

وألمحت تقارير في وقت سابق إلى أن توماس توخيل مدرب تشيلسي كان مهتما بضم أوباميكانو إلى فريقه الجديد، بجانب يورجن كلوب مدرب ليفربول، مع وجود اهتمام كبير أيضا من مانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى لايبزج قادما من ريد بول سالزبرج في يناير 2017 بمبلغ 10 ملايين يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك أوباميكانو خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.