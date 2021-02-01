سكاي سبورتس: ليستر سيتي ينضم للسباق لاستعارة لاعب أرسنال

دخل ليستر سيتي في سباق مع أندية وست هام وساوثامبتون لاستعارة أينسلي ميتلاند نيلز لاعب أرسنال بحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأوضح التقرير الذي نشرته الشبكة البريطانية أن ليستر سيتي انضم للسباق في اللحظات الأخيرة ويأمل في استعارة اللاعب قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية، اليوم الاثنين.

ويرغب ليستر سيتي في تدعيم خط الوسط بعد إصابة ويلفريد نديدي ودينيس برايت ورحيل ديمراي جراي لليفركوزن.

أما ميتلاند نيلز فيأمل في الحصول على فرصة أكبر للعب للتواجد في قائمة منتخب إنجلترا التي ستشارك في بطولة أوروبا في الصيف المقبل.

ميتلاند نيلز (23 عاما) شارك هذا الموسم في 21 مباراة بإجمالي 1183 دقيقة وصنع هدفين فقط مع أرسنال.

كما لعب 87 دقيقة مع منتخب إنجلترا مُقسمة على 5 مباريات.